南方澳斷橋水下救援缺裝備　消防小隊長嘆訓練不足：都是先下水再說

▲搜救人員徹夜進行救援工作。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃翊婷／綜合報導

宜蘭南方澳跨港大橋崩塌意外，經過16小時搶救，已知至少造成十多人受傷、3人失蹤、3人死亡。這次的意外國軍、海巡以及消防人員三方動員投入搜救工作，不過，有一名擅長水下救難的消防小隊長透露，其實消防員的水下救難訓練比較不足，裝備也欠缺全面罩和乾式防寒衣，消防員大多都是「先下水再說」，缺少正確的安全以及蒐證觀念。

南方澳跨港大橋1日上午突然發生坍塌，加上疑似是油罐車落海壓到漁船，導致漁船起火，增加搜救困難。除了海巡以及消防人員之外，海軍也緊急啟動救援機制，派出3艘大拖艇、1艘陸戰隊兩棲偵搜大隊M8快艇、6名官兵投入水上支援，另外派遣13人水下作業大隊，攜帶8具潛水裝備前往進行水下搜救。

搜救人員1日深夜自遭壓在橋面下方的「新臺勝366號」附近水域，連續拉起兩具遺體，接著在搶救進入第16個小時的時候找到第三具遺體，不排除死者可能是新臺勝366號的船員。由於目前仍有部分船員失蹤，船東以及同鄉的外籍漁工整天都守在岸邊關注搜救工作。

▼▲南方澳大橋斷裂瞬間。（圖／海巡署第一岸巡隊提供）

不過，有一名擅長水下救難的消防小隊長向《聯合報》透露，各縣市的消防局其實並沒有專門負責水下救難的單位，領有潛水證照的同仁不僅分散在各分隊，人數也不多，近年來也只有不到百名消防員接受過公共安全潛水訓練，由於公共安全潛水任務形同刑案，救援時也得同步蒐證，但大部分的消防員都沒有相關的正確觀念，總是抱持「先下水再說」的想法。

該名小隊長坦言，目前消防員的裝備缺少全面罩以及乾式防寒衣，容易讓皮膚接觸到船隻的油汙或是屍體的細菌，而且水下通訊設備也不足，同仁大多仰賴手勢溝通，加上沒有水下專用的破壞器材，只能使用手動工具，畢竟陸上專用的電動器材並不防水，總體來說，水下救援的工作其實並不安全，因此希望有關單位能透過這次的事件重新檢討消防員的搜救安全，做到整合、專責需求，這樣才能讓有限的資源充分被利用。

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