挺川普眾議員「涉嫌內線交易」認罪了！洩漏機密給兒子玩股票





▲美國共和黨籍前眾議員柯林斯被控內線交易。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國共和黨籍前眾議員柯林斯（Chris Collins）被指控在擔任一家製藥公司的董事期間，進行內線交易，他將為公開的藥物測試結果透露給兒子，進行股票交易，避免了大約76.8萬美元的損失，柯林斯在1日出庭時認罪，他的各項罪名最高皆可關5年。



柯林斯在2016年時，是第一位表態支持川普選總統的眾議員。在今年8月，曼哈頓地檢署指控，柯林斯利用他與澳洲一家醫療生物技術公司的關係，取得了非公開信息，來幫助兒子進行非法交易，避免高達76.8萬美元的損失，去年他第一次被指控，當時他不認罪。

1日出庭時，柯林斯承認共謀證卷詐欺和作偽證等罪名，每項罪名最高都可面臨5年刑期合25萬美元的罰款，他將會在2020年1月被判刑。柯林斯在30日寫信向眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi.）請辭，隔日生效。



柯林斯在法庭上坦承透露訊息給兒子，10個月後，他被FBI找上門，但當時他說謊否認罪行，「我對我的行為深感後悔，對於我妻子及家人造成傷害，我感到很抱歉，我讓朋友們以及選民們失望了，這樣的行為絕非守法公民的榜樣」、「我感到沮喪且非常丟臉，非常抱歉與後悔，我必須為自己的行為負責」。

另外，他的兒子卡麥隆（Cameron Collins）、其未婚妻的爸爸薩斯基（Stephen Zarsky）皆被以內線交易及作偽證起訴。