深夜搜救不停歇...陳其邁承諾：政府一定會徹查到底

▲陳其邁、徐國勇及林佳龍與救災人員深夜持續勘災作業。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌事故，包含總統蔡英文、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍都趕往現場視察。陳其邁深夜透過臉書發文，除了提到搜救不會停歇，同時也承諾，對於橋樑斷裂的原因與責任歸屬，政府一定會徹查到底。

陳其邁深夜12時透過臉書發文，強調「搜救不停歇」。他說，「搜救團隊，以及我與林佳龍部長、徐國勇部長，會繼續在南方澳現場，盼盡快將人救出。」

陳其邁提到，南方澳大橋斷裂，造成多人輕重傷，第一時間交通部長、內政部長隨即趕赴現場指揮救援。中午，蘇貞昌院長也指示向立法院總質詢請假，前往宜蘭現場，協助救災與善後協調，並且陪同蔡英文總統場瞭解狀況，並到醫院探視傷者。

陳其邁說，面對天色雖晚，大家都很擔心。但軍、警、消、海巡與政府同仁及民間救援團體仍然持續在現場辛苦搜救，務求發揮最大效率。他強調，「對於橋樑斷裂的原因與責任歸屬，政府一定會徹查到底。」

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