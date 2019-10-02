幕後／郭柯合體讚聲子弟兵　民眾黨這2人無緣「同框」最強外掛

▲郭台銘、柯文哲「分而不散」，持續力挺子弟兵。（圖／柯文哲辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，日前推出第一波8名區域立委人選，近來互動良好的郭陣營也釋出善意，郭台銘願意親自幫民眾黨候選人站台、拍攝競選廣告看板，幫忙拉抬聲勢。但郭陣營也並非見民眾黨便來者不拒，據了解，協助拍攝競選看板一事，郭陣營便跳過了張幸松、朱哲成兩位有綠營背景的立委提名人。

郭董自詡中華民國派 朱哲成、張幸松成站台遺珠

與國民黨關係匪淺的郭台銘，儘管在黨內初選落敗後砲打初選不公，但仍不願真正與國民黨翻臉。面對激憤郭粉高喊「下架國民黨」、「下架韓國瑜」，幕僚特定出面受訪，喊話郭粉應理解郭台銘的想法，「郭台銘一直都是中華民國派，目標也仍然是下架蔡政府」，在立場上明顯光譜偏向藍色。

此次民眾黨第一波8位立委提名人選，出征台北市第八選區（文山、中正區）的張幸松，為資深民進黨員，過去是民進黨能在文山區保有民代席次的重要輔選大將；而出戰苗栗縣第一選區的朱哲成，是行政院中部辦公室副執行長吳宜臻子弟兵，但朱在日前的人選公佈記者會上宣布退出民進黨。

值得一提的是，永齡基金會副執行長蔡沁瑜便出面受訪，強調郭台銘幫民眾黨立委提名人站台會以形象、理念跟較相符的為主，對照郭營一在強調中華民國派、下架民進黨等，最終郭陣營跳過兩位綠營背景出身者，似乎也不突兀。

儘管郭柯王結盟僅一個月便宣告失敗，但郭柯雙方持續深化合作，這股藍綠之外的最強第三勢力「分而不散」，如今將化為實際行動合體站台，不只讓兩邊粉絲激動、期待未來更多的合作，更可讓外界觀察雙方合作能在2020帶來多少衝擊力。

▲台灣民眾黨立委參選人朱哲成、張幸松。（圖／記者李毓康攝）



拍攝分2天低調進行 柯P也幫前子弟兵讚聲

據了解，這次郭台銘、柯文哲實質合體幫候選人拍攝競選形象照，分別在2日、3日分兩天低調進行，並未對外開放給媒體拍攝。首日預計有蔡宜芳、何景榮、徐立信等人拍攝，以及目前唯一一位宣布參選立委的「郭家軍」李縉穎。

另外，除了郭台銘幫民眾黨站台外，柯陣營幕僚出身，如今化身「郭家軍」第一棒的李縉穎也將參與這次的拍攝活動，而李的前老闆柯文哲，也大方合體，展現郭柯合作的共識與默契。