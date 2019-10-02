　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／郭柯合體讚聲子弟兵　民眾黨這2人無緣「同框」最強外掛

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 郭台銘11日前往新竹，和柯文哲合體拜廟並吃米粉。（圖／柯文哲辦公室提供）

▲郭台銘、柯文哲「分而不散」，持續力挺子弟兵。（圖／柯文哲辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨後，日前推出第一波8名區域立委人選，近來互動良好的郭陣營也釋出善意，郭台銘願意親自幫民眾黨候選人站台、拍攝競選廣告看板，幫忙拉抬聲勢。但郭陣營也並非見民眾黨便來者不拒，據了解，協助拍攝競選看板一事，郭陣營便跳過了張幸松、朱哲成兩位有綠營背景的立委提名人。

郭董自詡中華民國派　朱哲成、張幸松成站台遺珠

與國民黨關係匪淺的郭台銘，儘管在黨內初選落敗後砲打初選不公，但仍不願真正與國民黨翻臉。面對激憤郭粉高喊「下架國民黨」、「下架韓國瑜」，幕僚特定出面受訪，喊話郭粉應理解郭台銘的想法，「郭台銘一直都是中華民國派，目標也仍然是下架蔡政府」，在立場上明顯光譜偏向藍色。

此次民眾黨第一波8位立委提名人選，出征台北市第八選區（文山、中正區）的張幸松，為資深民進黨員，過去是民進黨能在文山區保有民代席次的重要輔選大將；而出戰苗栗縣第一選區的朱哲成，是行政院中部辦公室副執行長吳宜臻子弟兵，但朱在日前的人選公佈記者會上宣布退出民進黨。

值得一提的是，永齡基金會副執行長蔡沁瑜便出面受訪，強調郭台銘幫民眾黨立委提名人站台會以形象、理念跟較相符的為主，對照郭營一在強調中華民國派、下架民進黨等，最終郭陣營跳過兩位綠營背景出身者，似乎也不突兀。

儘管郭柯王結盟僅一個月便宣告失敗，但郭柯雙方持續深化合作，這股藍綠之外的最強第三勢力「分而不散」，如今將化為實際行動合體站台，不只讓兩邊粉絲激動、期待未來更多的合作，更可讓外界觀察雙方合作能在2020帶來多少衝擊力。

▲▼台灣民眾黨立法委員提名記者會,朱哲成。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣民眾黨立法委員提名記者會,張幸松。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨立委參選人朱哲成、張幸松。（圖／記者李毓康攝）

拍攝分2天低調進行　柯P也幫前子弟兵讚聲

據了解，這次郭台銘、柯文哲實質合體幫候選人拍攝競選形象照，分別在2日、3日分兩天低調進行，並未對外開放給媒體拍攝。首日預計有蔡宜芳、何景榮、徐立信等人拍攝，以及目前唯一一位宣布參選立委的「郭家軍」李縉穎。

另外，除了郭台銘幫民眾黨站台外，柯陣營幕僚出身，如今化身「郭家軍」第一棒的李縉穎也將參與這次的拍攝活動，而李的前老闆柯文哲，也大方合體，展現郭柯合作的共識與默契。

ET快訊
快訊／南方澳罹難！ 林佳龍：每人賠償500萬元
港口冷又臭！海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」轟：台灣沒比較高
ET總統民調／朱立倫也救不了韓國瑜　「蔡賴配」44%三殺「韓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜民調下滑…張善政盼扭轉草包形象：他已回復水準

林聰賢任內完成南方澳大橋檢測　肇事關鍵「鋼索鏽蝕」未列入

南方澳斷橋　柯文哲：通常都是有SOP沒有徹底遵守

南方澳大橋垮警惕　侯友宜：3個月內全面檢視新北市1315座橋梁

南方澳大橋維修未列鋼索鏽蝕　黃國昌：花近千萬在「換燈」

港警近距離實彈開槍　柯文哲：北京政府要認真面對民怨

賴素如遭三立報導關說違建三二行館　更審改判免賠

南方澳斷橋／陳其邁：最短的時間做全面性檢測

ET民調／最討厭的政治人物：46.6%選韓國瑜…蔡英文排第二

朱立倫：南方澳大橋斷裂「絕不只是意外」　橋梁結構設計應檢討

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

韓國瑜民調下滑…張善政盼扭轉草包形象：他已回復水準

林聰賢任內完成南方澳大橋檢測　肇事關鍵「鋼索鏽蝕」未列入

南方澳斷橋　柯文哲：通常都是有SOP沒有徹底遵守

南方澳大橋垮警惕　侯友宜：3個月內全面檢視新北市1315座橋梁

南方澳大橋維修未列鋼索鏽蝕　黃國昌：花近千萬在「換燈」

港警近距離實彈開槍　柯文哲：北京政府要認真面對民怨

賴素如遭三立報導關說違建三二行館　更審改判免賠

南方澳斷橋／陳其邁：最短的時間做全面性檢測

ET民調／最討厭的政治人物：46.6%選韓國瑜…蔡英文排第二

朱立倫：南方澳大橋斷裂「絕不只是意外」　橋梁結構設計應檢討

15座與南方澳跨海大橋同型鋼索橋　中市府：完成檢測沒有危橋

跟媽媽學唱歌！錢嫂柴小聲唸「妹妹背著洋娃娃～」哼完現賺100

傷患狂湧「急求志工」！看護工作13hrs怨：誰有鳥時間　他半夜抵急診室暖哭了

辣妻回家癱沙發…忽然一個身影撲來「揉奶+摸下體」　她尖叫：我老公出差了！

用最快速度重建「南方澳大橋」　林佳龍：最慢3年內完工啟用

「香港劍士」大讚史實歐洲武術在台發展　伊塞爾功不可沒

南方澳斷橋／搶清航道「不爆破」背後原因曝！嚴德發：擔心傷到2失聯移工

和2未成年少女「壞壞」！　他前案獲緩刑後案閃不掉

韓國瑜民調下滑…張善政盼扭轉草包形象：他已回復水準

「風飛沙」幫主是鎮代會主席！教唆強盜+暴力討債+持槍恐嚇遭法辦

政治熱門新聞

郭董捐1000萬　蔣月惠：若開..

韓粉辦「手工街頭民調」　韓大贏..

朱立倫也救不了韓國瑜　「蔡賴配..

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選..

蔡英文包軌！韓粉自辦民調「狂贏..

專訪／100分女孩謝佩芬秀「雙..

快訊／國民黨組發會主委李哲華遭..

南方澳大橋坍塌　韓國瑜致電林姿..

深夜搜救不停歇...陳其邁承諾..

杏仁哥嗆黃捷：不尊重長輩！陳柏..

大選倒數百日！蔡韓差距漸拉大 ..

蔡英文下5指令：全台老舊橋梁檢..

國民黨鐵達尼...沈富雄：起碼..

快訊／南方澳大橋坍塌　郭台銘捐..

更多熱門

相關新聞

郭董合照跳過綠營背景　柯P：大家方便就好

鴻海創辦人郭台銘與台北市長柯文哲合作出現最新進展，預計2日晚間將郭董與民眾黨第一波立委提名人合拍宣傳照。外傳郭董特地篩選掉了民眾黨內有民進黨背景者，柯文哲表示，一定有郭董喜歡跟比較不喜歡的，站台力道不一樣，大家方便就好順其自然，「他（郭董）說我不喜歡那個你要強迫人家，何必呢？」

朱立倫也救不了韓國瑜　「蔡賴配」44％三殺「韓X配」

總統安維編組　邱國正：至少五組

柯P：台橋樑無法負擔M1戰車　陸軍：沒問題

柯文哲稱橋梁評鑑「台北六都第一」

關鍵字：

柯文哲柯P台北市2020大選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

福原愛大姑遭爆私下行徑！日網幻滅：根本怪獸

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

郭董捐1000萬　蔣月惠：若開收據是節稅

南方澳斷橋「承造商」　蓋完欠債落跑20年

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面