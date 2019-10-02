陸建政70周年群眾遊行　新職業代表「快遞小哥」首亮相

▲中共建政70周年大會群眾遊行，快遞小哥首次現身。（圖／翻攝CCTV，下同）

記者陳政錄／綜合報導

中共建政70周年，於昨（1日）上午於北京舉行閱兵儀式和群眾遊行，後者包含體現各領導人不同時代發展階段的方陣，其中新時代新職業代表「快遞小哥」首次亮相群眾遊行，與廣場舞大媽同台，過去曾出現的「人口衛生」方陣，則因階段性任務完成退出慶典舞台，用意在彰顯「新中國」的奮鬥歷史。





▲中共建政70周年大會群眾遊行，以習近平新時代中國特色社會主義思想為主題的系列方陣。

據新華社訊息，本次群眾遊行以「同心共築中國夢」為主題，分「建國創業」、「改革開放」、「偉大復興」三個部分，總時長約65分鐘。展現出自由、生動、歡愉、活潑情感狀態，廣場舞大媽、快遞小哥、農民、工人、學生等都以自己的真實身份參加遊行，為新中國慶生。

在場共有10萬群眾、70組彩車組成36個方陣中，選取中華人民共和國成立、推進改革開放和中國特色社會主義事業、中國特色社會主義事業進入新時代這三個重要時間節點，漸次展現中共發展歷程，涵蓋江澤民、胡錦濤、習近平等領導人時代重點。

▲中共建政70周年大會上，群眾遊行中出現一國兩制方陣。

其中，於江澤民時代中，安排入「一國兩制」方陣，央視鏡頭還帶到在處理香港反送中抗爭事件時，曾舉長槍指向群眾的「光頭警長」劉Sir。

另於現任中共總書記習近平時代，則展現高鐵復興號、商用飛機、「海馬號」無人遙控潛水器、神威·太湖之光、火箭等，在「美好生活」方陣中，代表近年中共新經濟模式崛起的新職業之一，「快遞小哥」也首次亮相群眾遊行。

據了解，方陣中共有百名來自圓通速遞北京區域的快遞小哥，包括20多位女性、70多位男性代表，以1985年後出生世代為主，最年輕的是19歲，來體現大陸改革開放後的高速發展。

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