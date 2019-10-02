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南方澳大橋坍塌3死3失蹤　徐國勇：把握凌晨2點「最低潮」拖出漁船

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▲▼徐國勇指出將會利用退潮的時候，拖出卡在橋底的漁船。（圖／記者張君豪攝）

▲徐國勇指出將會利用退潮的時候，拖出卡在橋底的漁船。（圖／記者張君豪攝）

記者林彥臣／綜合報導

宜蘭南方澳漁港跨海大橋1日上午9點發生坍塌，經過14小時的搶救以後，救難人員接連拉出2具「新臺勝366號」漁工遺體，在接近2日凌晨2點時又在「新臺勝266號」拉出1具遺體，目前已確認3人死亡、3人失蹤。內政部長徐國勇針對搜救策略指出，將會利用退潮時拖出卡在橋底的漁船，凌晨2點就是拖出漁船的黃金時間。

徐國勇表示，目前橋面斷掉之後以卡在海底，被壓在橋下的漁船在漲潮時就會完全卡在橋底，所以必須等到退潮的時候，船體位置會低一點，才有可能拉出來，第一艘拖出的「新臺勝266號」就是在利用下午2點最低潮時段拖出，可是一天只有2次的低潮，凌晨2點的最低潮就是黃金時間。也就是說搶救的工作必須要與潮汐的時間賽跑。

▲▼凌晨1點多 潛水人員配戴攝影機，下水搜尋 並要將纏在船體的纜繩割斷 陳其邁與徐國勇一同在監看螢幕。（圖／記者陳以昇攝）

▲凌晨1點多 潛水人員配戴攝影機，下水搜尋 並要將纏在船體的纜繩割斷 陳其邁與徐國勇一同在監看螢幕。（圖／記者陳以昇攝）

徐國勇還指出，救難人員在潛水搜救時，因為漁網纏繞船身造成搜救困難，所以必須先把漁網撈上來，而且因為漁網了類型屬於圍網，長度達到1~2公里，在海底又特別重，所以即使是打撈漁網也要花費一點時間。

▲▼南方澳斷橋搶救作業晚間仍在持續當中。（圖／記者陳以昇攝）

▲南方澳斷橋搶救作業晚間仍在持續當中，還必須利用怪手協助清運現場，以利潛水人員搜救。（圖／記者陳以昇攝）

第一艘被打撈的「新臺勝266號」於1日下午4點被撈起，隨後移至13號碼頭，國軍也在第一時間派出拖船協助拖帶，但是狀況並不順利，漁船處於嚴重傾斜瀕臨沉沒的狀態，約有4分之3沉在水裡，船艙內還有2名漁工受困。

▲▼南方澳斷橋／遭壓毀漁船照。（圖／記者張君豪攝）

▲「新臺勝266號」剛被撈起時，已有4分之3沉在水中。（圖／記者張君豪攝）

潛水搜救人員也指出，1日上午進入船艙時還有聽到漁工拍打呼救的聲音，但下午在進入已經完全沒有聲音，再加上該漁船為CT5船體，有2層船艙，搜救時發現拱橋橋體撞擊，「第一層船艙整個被壓扁不見，而漁工困在最下層船艙後端，是完全泡在水下的，漁工狀況並不樂觀」。

目前，「新臺勝33號」及「新臺勝366號」仍壓在橋下，重型機具正在清理漁船散落繩索及漁網，以利怪手靠近作業。

總統蔡英文也在1日下午4時許抵達現場勘災，先聽取基隆港公司簡報後，再到事故地點勘察，並下達5點指示，其中包括進行全國老舊橋樑檢測，要求相關單位協助地方政府，進行全國老舊橋梁檢測，確保民眾通行安全無虞。

▲▼南方澳大橋。（圖／翻攝臉書）

▲南方澳大橋罹難漁工生前與孩子視訊通話是他最快樂的時刻，沒想到來台打拚卻客死異鄉。（圖／翻攝臉書）

外交部1日下午與中央災害應變中心取得聯繫後，確認失蹤6人皆為外籍漁工，分別是3名印尼籍與3名菲律賓籍漁工，外交部已通報印、菲兩國駐台機構，並代為致意。

南方澳跨海大橋於1998年6月完工，耗資2.5億，至今已有21年歷史，是全世界唯二的「雙叉式單拱橋」，在當地人心中有一定程度的意義，同時也是南方澳的地方指標。

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