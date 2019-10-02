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生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭南方澳橋重壓　14小時後遺體上岸

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▲▼南方澳大橋。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲南方澳大橋罹難者與小孩、親友的合影。（圖／翻攝臉書）

記者陳以昇、柯振中／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日突然崩塌，導致3艘漁船被壓毀。警消持續搜救後，1日深夜陸續尋獲2名失蹤漁工的遺體；船東、罹難漁工的同鄉則在岸邊不斷撒冥紙。第一位罹難者生前與家人視訊的照片也隨著曝光，罹難漁工到台灣打拼，開心地與2位小孩視訊通話，沒想到竟然客死異鄉，令人相當悲痛。

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9點30分發生橋樑斷裂的事件，當時正在行駛的油罐車也當場墜落在碼頭。警消得知消息後，急忙趕往現場進行搜救，不過當時3艘漁船被壓在橋墩下，搜救難度相當高。

▼罹難者生前與小孩視訊通話的照片。（圖／翻攝臉書）

▲▼南方澳大橋。（圖／記者陳以昇翻攝）

消防署表示，「新臺勝266號」船已移至13號馬頭，搜救人員已經準備進入搜尋，不過「新臺勝33號」、「新臺勝366號仍壓在橋下」，目前正使用大鋼牙重型機具清理漁船散落的繩索、漁網，隨後將使用怪手進行作業。

根據最新消息，搜救人員經過搜救後，在「新臺勝366號」附近的水域接連拉起2具遺體，死者身分為在漁船上工作的外籍漁工；船東、漁工的朋友看見遺體被拉起，開始在岸邊不斷撒冥紙。

隨著搜救工作展開，第一位被拉起的罹難者生前的照片也曝光。罹難漁工離開家人，來到台灣打拼，開心地與2位小孩視訊通話，沒想到最後客死異鄉，讓家人、親友感到相當悲痛。

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▼搜救人員經過14個小時的努力，拉起2名罹難漁工的遺體。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼快訊／南澳橋垮拉出一屍體！漁工「四肢僵硬」木頭插嘴…第一畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼宜蘭縣南方澳跨海大橋事件，第2位罹難者被救出。（圖／記者陳以昇攝）

ET快訊
南方澳大橋拉起2具漁工遺體！同鄉撒冥紙　仍有4人失聯　
中職／恰恰領軍！兄弟8比3擊敗悍將　奪隊史第15次半季冠軍
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