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桃議員劉茂群服務處驚傳遭槍擊！警發現0.8cm子彈　調監視器追查

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▲桃園市議員劉茂群服務處1日晚間發生疑似槍擊案，劉議員當時不在服務處，劉茂群檢視疑似槍擊處仍心有餘悸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員劉茂群服務處1日晚間發生疑似槍擊案，劉議員當時不在服務處，劉茂群檢視疑似槍擊處仍心有餘悸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨籍桃園市議員劉茂羣八德區服務處1日晚間發生疑似槍擊案，劉茂群當時並不在服務處，接獲秘書通報後，嚇得不敢回服務處；警方鑑識人員現場採證發現一顆黑色塑膠子彈，紗窗上有一顆明顯類似彈孔處，由於正值議會開議期間，警方不敢大意，除調閱沿線監視器追查外，也將加強議員服務處巡邏密度以確保議員安全。

▲桃園市議員劉茂群服務處1日晚間發生疑似槍擊案，警方鑑識人員在紗窗上發現約1.5公分大小的疑似彈恐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員劉茂群服務處1日晚間發生疑似槍擊案，警方鑑識人員現場找到一顆約0.8公分大小的塑膠子彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據劉茂群議員服務處秘書簡惠英指出，晚間近6時左右，服務處人員聽到一聲巨響出外查看，發現地板有顆黑色塑膠子彈，紗窗玻璃門沒破，但紗窗上留有直徑1.5公分疑似彈孔，因隔著紗窗沒看到是誰發射，她趕緊通報劉議員與鄰近四維派出所，八德警分局長立即帶著鑑識小組到場採證。

▲桃園市議員劉茂群服務處1日晚間發生疑似槍擊案，警方鑑識人員現場找到一顆約1.5公分大小的塑膠子彈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員劉茂群服務處1日晚間發生疑似槍擊案，警方鑑識人員在紗窗上發現約0.8公分大小的疑似彈恐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事發後，警察局局長陳國進率領刑警大隊長邱紹洲到場了解，警方採集一顆黑色塑膠顆粒等證物，目前持續過濾、清查監視器與訪查居民，希望儘快釐清案情，警方將加強服務處巡邏密度，確保劉議員安全。

▲桃園市議員劉茂群服務處1日晚間發生疑似槍擊案，市警局局長陳國進（右）到現場會勘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員劉茂群服務處1日晚間發生疑似槍擊案，市警局局長陳國進（右）到現場會勘。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事發後，劉茂群向議長邱奕勝等人求援，劉茂群聲稱一度不敢回家，擔心成為不明份子恐嚇對象，警方為求謹慎，派出鑑識小組到場採證，目前已將疑似塑膠子彈帶回化驗中，並調閱周遭監視器以盡速釐清事情發生經過。

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