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香港警察對示威者「實彈開槍」　英外相：不符合比例

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▲香港10.1港島遊行路面被縱火。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港1日再度爆發嚴重警民衝突。（圖／記者黃彥傑攝）

記者王致凱／綜合報導

香港1日再爆發嚴重警民衝突，其中荃灣有一名18歲學生遭警員開槍擊中胸膛，震驚國際社會。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，港警使用實彈的作法不符合比例原則，只會使緊張局勢進一步升級。

根據路透社報導，拉布在聲明中說，「儘管暴力沒有任何藉口，但使用實彈的作法不符合比例原則，只會帶來煽動局勢升級的風險。」拉布表示，此事突顯出，香港政府與民眾需要建立「建設性對話」管道，且雙方都必須克制、防止情勢擴大。

另據香港媒體報導，香港民陣1日原訂舉辦遊行未獲警方同意，許多示威者紛紛響應「六區開花」活動，包括深水埗、灣仔、荃灣、沙田、黃大仙、屯門及港島等地都有人堆放路障、縱火引燃，與警方爆發激烈衝突。其中一名18歲青年左胸遭警方以實彈開槍擊中。

香港警務處公共關係科高級警司余鎧均表示，荃灣警員開槍事件，起因是警察受到示威者追打，生命受到嚴重威脅，警員為了保護同仁與自身安全，在不得已的情況下才開槍射擊示威者。她說，「警方不願意見到任何人在事件中受傷，實在令人非常痛心，我在這裡再做出警告，要求暴徒要立即停止犯法行為，警方會繼續嚴正執法。」

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