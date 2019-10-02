► ET民調／政黨票比一比！國民黨34.8％領先　民眾黨排第三

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

2020總統大選及立委選舉將至，除了藍綠兩黨之外，坦言將目標放在國會的台灣民眾黨備受關注。《ETtoday新聞雲》最新民調指出，立委選舉政黨票部分，仍由國民黨、民進黨拿下冠亞軍寶座，至於台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」則排名第三。

近日陸續推出區域與不分區的立委人選，企圖成為2020年後的第三大黨。調查結果發現，明年1月選舉時，有19.9％的受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，34.8％會投給國民黨，31％則會投給民進黨。

而時代力量在林昶佐與洪慈庸陸續退黨，且立委黃國昌確定不投入區域立委選舉後，仍有5％的支持率，仍有機會在2020分配到立委不分區席次。

《ETtoday新聞雲》於2019年9月25日至9月29日透過「手機簡訊」進行「2020總統選舉追蹤調查」，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為4,279份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5％。

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