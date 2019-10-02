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ET民調／最喜歡的政治人物：蔡英文22.4％奪冠　柯文哲輸給韓國瑜

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▲▼韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

▲韓國瑜、蔡英文、柯文哲。（圖／記者李毓康、季相儒、陶本和攝）

記者袁茵／台北報導

過去穩坐「網路聲量冠軍」寶座的台北市長柯文哲，近幾年網路聲量不斷下滑，被在2018年九合一大選中颳起「韓流」旋風的高雄市長韓國瑜一舉超越。《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，在「最喜歡的政治人物」排行中，位居第三名的柯文哲，輸給第二名的韓國瑜、第一名的總統蔡英文。

《ETtoday新聞雲》最新民調指出，在最喜歡的政治人物方面，每位受訪者只有一票的情況下，有22.4％受訪者表示，最喜歡的政治人物是近期常跟網紅合作、全台政治人物臉書粉專唯一超過200萬按讚人次的蔡英文，使她排名位居冠軍。

民調顯示，第二名則是代表國民黨角逐2020大選的韓國瑜（19.7％），第三名是柯文哲（11.8％），第四名為鴻海集團創辦人郭台銘（10.6％），第五名則是外傳會擔任蔡英文副手的前行政院長賴清德（8.0％）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年9月25日至9月29日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為4279份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（108年8月底）進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▲▼ET民調，最喜歡的政治人物。

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