「救我！」漁工狂拍窗！斷橋卡漁船怕爆炸…船東還原逃生過程

記者鄒鎮宇／宜蘭報導

宜蘭南方澳大橋1日上午發生坍塌意外，造成至少20人輕重傷，2死4失蹤的慘況。而橋下正在等待加油的「新臺勝266號」、「新臺勝366號」、「新臺勝33號」直接被壓毀，其中「新臺勝366號」2名、「新臺勝266號」1名，共計3名漁工遺體已被尋獲。

據《東森新聞》報導，跨港大橋垮下後，3艘漁船瞬間被押進水面之下，其中一艘船在沉默之前，內部的6名漁工擔心漁船爆炸，直接跑到位於第二層的船長室拍打窗戶大喊「Help me！」進而轉到下方休息室等待救援。

▲▼船東解釋船內構造。（圖／東森新聞）



船隻構造相似的李姓船東表示，漁船共分為3層，推測當時6名漁工待在第2層的船員室，當船隻沉入水平面時，漁工們立刻跑到最上方的駕駛艙拍窗求救，最後才轉往第2層的漁工休息室等待救援。

李姓船東指出，他們平常會都有教育船員緊急時刻可以從窗戶逃生，即使船隻沒入水中，只要船體沒被破壞都不會進水。但為了拉出受困船員，船體已被切割破壞，只能期盼救援隊能順利將受困的漁工救出。

據悉，南方澳大橋坍塌後救災人員連續搶救近14小時，1日晚間接連拉出「新臺勝366號」漁工2具遺體、「新臺勝266號」漁工1具遺體，目前仍有3人失蹤。船東及外籍漁工同鄉在岸邊不斷灑冥紙。

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