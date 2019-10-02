► ET民調／最討厭的政治人物：46.6%選韓國瑜…蔡英文排第二





▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜在2018九合一大選中成功帶起「韓流」炫風，吸引了一大票鐵粉，且網路聲量超高，幾乎天天都登上媒體版面。然而根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，在最討厭的政治人物排行榜中，韓國瑜以46.6％拿下了第一名，且跟位居第二的總統蔡英文差了24.8個百分點。

《ETtoday新聞雲》最新民調指出，針對「以下幾個政治人物，請問您最討厭哪一位？」問題，且在每位受訪者只有一票的情況下，有46.6％的受訪者表示，最討厭的政治人物是韓國瑜，排名位居第一；第二名是蔡英文（21.8％），第三名是行政院長蘇貞昌（9.3％），第四名是總統府秘書長陳菊（4.2％），第五名則是國民黨主席吳敦義（4.0％）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2019年9月25日至9月29日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為4,279份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(108年8月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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