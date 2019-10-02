► ET總統民調／朱立倫也救不了韓國瑜　「蔡賴配」44％三殺「韓X配」

▲韓國瑜、朱立倫、蔡英文、賴清德。（組合圖／資料照）

記者黃巈禾／綜合報導

距離2020總統大選剩下近百日時間，國民黨總統參選人韓國瑜選情低迷，外界認為前新北市長朱立倫是挽救選情的最佳特效藥。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，民進黨總統蔡英文若搭檔前行政院長賴清德，不管韓國瑜配上前新北市長朱立倫、前行政院長張善政或前台北縣長周錫瑋，「蔡賴配」均以約44％的支持度三殺「韓X配」。

調查結果發現，「蔡英文總統、賴清德副總統」的「蔡賴配」組合，對決國民黨的「韓國瑜總統、張善政副總統」的「韓張配」組合，「蔡賴配」以44.7％的支持度領先「韓張配」的32.9％，兩組合的支持度差距為11.8個百分點，其中都不支持佔20.9％。

若是「蔡賴配」組合，對決國民黨的「韓國瑜總統、周錫瑋副總統」的「韓周配」組合，「蔡賴配」的支持度仍以44.6％的支持度領先「韓周配」的31.6％，兩組合的支持度差距為13個百分點，都不支持則佔22.2％。

若是「蔡賴配」組合，對決國民黨目前呼聲最高的「韓國瑜總統、朱立倫副總統」的「韓朱配」組合，「蔡賴配」仍有44％的支持度，而「韓朱配」的支持度則為35.3％，兩組合的支持度差距仍有8.7個百分點，都不支持佔18.7％。

總結而言，韓國瑜的「副手牌」若是朱立倫，僅能為他增加2.1%的支持度，而其他「副手牌」則對於韓國瑜的支持度沒有提升效果，顯示任何「副手牌」都無法成為韓國瑜頹弱選情的特效藥。

而民進黨方面，蔡英文與韓國瑜2人對決時，蔡英文的支持度為43.9％，在「副手牌」為賴清德的情況下，支持度也僅有略增不到1個百分點，顯示賴清德做副手也無法為蔡英文帶來更多的支持度提升。

《ETtoday新聞雲》於2019年9月25日至9月29日透過「手機簡訊」進行「2020總統選舉追蹤調查」，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為4,279份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5％。

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