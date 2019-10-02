► ET總統民調／蔡英文43.9%領先 郭台銘不選後...韓國瑜谷底回升6.1%

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者黃巈禾／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘已棄選，距離2020總統大選剩下近百日時間，藍綠對決結果備受關注。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，若兩人對戰，總統蔡英文支持度微幅上升至43.9％，國民黨總統參選人韓國瑜從谷底回升6.1個百分點至至33.2％，雖仍落後蔡英文，但雙方差距縮小至10.7個百分點。

韓國瑜谷底回升

在蔡英文、韓國瑜2人對戰方面，蔡英文以43.9％的支持度領先韓國瑜的33.2％。相較於前次9月10日的調查結果，蔡英文支持度從43.4％微幅上升至43.9％，略增0.5個百分點，韓國瑜支持度則從谷底27.1％上升至33.2％，增加6.1個百分點，雙方差距從16.3個百分點，縮小至10.7個百分點的差距。

韓國瑜支持度谷底回升的主要原因，推測和郭台銘確定不參選2020總統大選有關，從蔡韓2人對戰支持度趨勢圖可看出，在郭台銘9月16日公布「不參加連署選2020總統」的聲明後，受訪者未表態率從前次9月10日的27.1％下降至22.9％，下滑4.2個百分點；而從交叉分析表的結果可看出，韓國瑜在9月10日至9月29日間所增加的支持度，主要來自藍營40至59歲的壯年族群。

藍綠副手人選組合支持度比較

至於「副手牌」是否能為總統參選人加分？調查結果發現，「蔡英文總統、賴清德副總統」的「蔡賴配」組合，對決國民黨的「韓國瑜總統、張善政副總統」的「韓張配」組合，「蔡賴配」以44.7％的支持度領先「韓張配」的32.9％，兩組合的支持度差距為11.8個百分點，其中都不支持佔20.9％。

若是「蔡賴配」組合，對決國民黨的「韓國瑜總統、周錫瑋副總統」的「韓周配」組合，「蔡賴配」的支持度仍以44.6％的支持度領先「韓周配」的31.6％，兩組合的支持度差距為13個百分點，都不支持則佔22.2％。

若是「蔡賴配」組合，對決國民黨目前呼聲最高的「韓國瑜總統、朱立倫副總統」的「韓朱配」組合，「蔡賴配」仍有44％的支持度，而「韓朱配」的支持度則為35.3％，兩組合的支持度差距仍有8.7個百分點，都不支持佔18.7％。

總結而言，韓國瑜的「副手牌」若是朱立倫，僅能為他增加2.1%的支持度，而其他「副手牌」則對於韓國瑜的支持度沒有提升效果，顯示任何「副手牌」都無法成為韓國瑜頹弱選情的特效藥。

而民進黨方面，蔡英文與韓國瑜2人對決時，蔡英文的支持度為43.9％，在「副手牌」為賴清德的情況下，支持度也僅有略增不到1個百分點，顯示賴清德做副手也無法為蔡英文帶來更多的支持度提升。

立委選舉政黨票投票

至於台北市長柯文哲籌組的「台灣民眾黨」，近日陸續推出區域與不分區的立委人選，企圖成為2020年後的第三大黨。調查結果發現，明年1月選舉時，有19.9％的受訪者會把政黨票投給台灣民眾黨，34.8％會投給國民黨，31％則會投給民進黨。

而時代力量在林昶佐與洪慈庸陸續退黨，且立委黃國昌確定不投入區域立委選舉後，仍有5％的支持率，仍有機會在2020分配到立委不分區席次。

最喜歡的政治人物

在最喜歡的政治人物方面，每位受訪者只有一票的情況下，有22.4％受訪者表示最喜歡的政治人物是蔡英文，排名最喜歡的政治人物排行榜第一；第二名是韓國瑜（19.7％）；第三名是柯文哲（11.8％）；第四名是郭台銘（10.6％）；第五名則是賴清德（8.0％）。

最討厭的政治人物

另外，在最討厭的政治人物方面，在每位受訪者只有一票的情況下，有46.6％的受訪者表示最討厭的政治人物是韓國瑜，排名最討厭的政治人物排行榜第一；第二名是蔡英文（21.8％）；第三名是蘇貞昌（9.3％）；第四名是陳菊（4.2％）；第五名則是吳敦義（4.0％）。

《ETtoday新聞雲》於2019年9月25日至9月29日透過「手機簡訊」進行「2020總統選舉追蹤調查」，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為4,279份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5％。

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