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被下台就內戰？川普發飆怒嗆民主黨　45％美國人贊成彈劾

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普面臨國會彈劾調查，有45％美國人支持彈劾案。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

近日深陷「烏克蘭門」風暴的美國總統川普，痛罵國會對他的彈劾調查是民主黨人的政治追殺，甚至還提到「叛國」、「內戰」等在美國敏感的字眼，掀起又一波反彈聲浪。儘管川普不斷批評一切都是「假新聞」，但根據最新民調，有45％美國人支持彈劾川普。

根據路透社、易普索（Reuters/Ipsos）於9月26日至30日進行的民意調查，有45％的美國成年人認為川普「應該被彈劾」，對比上周增加了8個百分點。另有41％認為不應該彈劾川普，還有15％沒意見。

川普與烏克蘭的電話門醜聞持續延燒，最新一波爭議的起因在於，昔日力挺川普聞名的美國浸信會牧師傑佛瑞斯（Robert Jeffress）29日上福斯新聞談話性節目，針對烏克蘭門發表評論。佛瑞斯在節目上說，如果川普真的被彈劾，他憂心會對美國造成「像南北戰爭一樣無法癒合的傷害」。

川普30日在推特上轉述傑佛瑞斯牧師的言論，雖然他並沒有說美國真的會爆發內戰，但批評認為，總統不應該用美國歷史上最慘烈的衝突類比當今美國社會現狀。同為共和黨的伊利諾州聯邦眾議員金辛格（Adam Kinzinger）就抨擊說，「我曾訪問過遭內戰蹂躪的國家，無法想像總統會引述這種言論。說是『令人憎惡』也不足以形容。」

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