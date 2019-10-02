沈榮津「懷抱歡喜心」使命必達　服務台商追求「有感」政績

▲經濟部的一站式服務，為台商解決投資痛點，經濟部長沈榮津預估，今年底台商回台投資總額可望突破8000億元大關。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部長沈榮津專訪系列四

◎採訪：陳弘修、李錦奇、林淑慧

◎攝影：湯興漢、呂佳賢

文／林淑慧



中美貿易戰持續延燒，牽動中國大陸台商敏感神經，經濟部長沈榮津也在第一時間動員，不僅內部周周開會研商，更親自下鄉舉辦「投資台灣」座談會，用使命必達的精神服務廠商，「懷抱歡喜心的態度，要讓廠商感動，才會願意落地投資。」

從經濟部工業局技正做起的沈榮津，歷任科長、副組長、組長到副局長，之後陞任加工出口區管理處長；業界人士觀察，沈榮津由於在工業局訓練扎實，並擁有廣泛人脈關係，對於產業界動態熟稔，讓他與業界溝通常能無縫接軌。

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美國總統川普今年五月五日的「關稅推文」，宣佈25%關稅上路，震撼全球台商營運，為了解大陸台商的需求，沈榮津第一時間要求工業局同仁致電給各大廠詢問情況，「工業局長回報，已經叫了組長打電話；我說，組長打去頂多也就接到對方的廠長，得要局長親自打，才能找到總經理以上。」

▲中美貿易戰持續延燒，經濟部長沈榮津不僅內部周周開會研商，更親自下鄉舉辦「投資台灣」座談會，用使命必達的歡喜心服務廠商。（圖／記者湯興漢攝）

「把廠商的事情當作自己的事情，你就會主動follow進度，關心到最後，廠商會感受到我們的用心，時間一久自然會成為朋友。」沈榮津說，也因為認真看待廠商的大小事，所以要求同仁們必須建立管控時間表，以一條龍服務方便台商加速回台投資。

任職加工出口區管理處期間，沈榮津為內部設下每日「早報時間」，也就是所謂早晨會報，檢閱同仁是否按部就班盯進度，擔任經濟部長公務更是繁重，也透過走動式管理，掌握天下第一部的大小事，他笑著說，這是從工業局基層做起，所訓練出來的習慣。

經濟部「投資台灣」列車啟動後，全台多達25場座談會，沈榮津親自下鄉與廠商面對面，了解廠商需求，實地解決五缺問題，跟著陪同跑業務的同仁大喊吃不消，卻眼看他仍然精神奕奕，趕場腳步更快了。

對於這波涵蓋手機、筆電、成衣、鞋類與農牧產品，堪稱核彈般的關稅衝擊，沈榮津每天抱持著歡喜心，愈操愈勇，帶領經濟部成為全球台商的堅強後盾。