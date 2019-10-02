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沈榮津專訪／夜市抵用券點子運用同理心　中埔鄉公館農場開發被讚「財神爺來了！」

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▲經濟部長沈榮津拍板決定，夜市抵用券第二波加碼將在雙十國慶連假發動，預計今年底前將再增加290萬人次的觀光人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部長沈榮津拍板決定，夜市抵用券第二波加碼將在雙十國慶連假發動，預計今年底前將再增加290萬人次的觀光人潮。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部長沈榮津專訪系列三
◎採訪：陳弘修、李錦奇、林淑慧
◎攝影：湯興漢、呂佳賢
文／林淑慧

蔡政府力拚提振內需，利多政策一波波。經濟部推出的夜市抵用券，近日帶動全台83處夜市火熱起來，部長沈榮津也拍板決定，第二波加碼將在雙十國慶連假發動，預計今年底前將再增加290萬人次的觀光人潮，發揮刺激內需的效果。

夜市抵用券的點子，原本只是秋冬旅遊補助計畫眾多方案中的一項，沒想到推出後，卻反而成為焦點話題。談到此事，經濟部長沈榮津笑說，自己以前待過經濟部中部辦公室，全省菜市場走透透，很瞭解庶民跟市井小民的想法，就是要有「同理心」，從消費者跟攤商的立場去想。

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沈榮津要求承辦團隊全台夜市走透透，了解攤商及消費者的第一線使用需求，直接詢問如何幫忙攤商，如何結帳，讓攤商能夠盡快領到現金，為此，經濟部派人直接到夜市回收抵用券，九月底即回收完第一輪夜市的抵用券，最快二天內核銷撥款，展現體貼攤商的行動力，隨著飯店雙十國慶連假住房率紛紛傳出捷報，夜市抵用券助攻觀光已現成效。

▲經濟部表示，第二階段夜市券總計發放將近500萬張，9月27日已寄出第一波夜市抵用券，預估雙十國慶連假可望促進內需消費。（圖／經濟部中部辦公室提供）

▲經濟部表示，第二階段夜市券總計發放將近500萬張，9月27日已寄出第一波夜市抵用券，預估雙十國慶連假可望促進內需消費。（圖／經濟部中部辦公室提供）

經濟部「拚經濟」的行動力也深入偏鄉。上周一，沈榮津特地下鄉參加嘉義縣中埔鄉公館農場土地開發園區說明會，身為嘉義女婿的他，不僅全程用台語大談中美貿易戰，面對上百名鄉親，提及台商回流，政府將開發新產業園區因應，堪稱最「接地氣」的內閣官員。

中埔鄉公館農場共有75公頃，預計開發產業用地約52.8公頃，沈榮津當場承諾年底完成規畫，明年初發包動工，2年內完成土地開發，並在公設興建時就可彈性招商建廠，讓與會的中埔鄉長李碧菁大呼：「財神爺來中埔鄉了！」

沈榮津表示，中美貿易戰讓台灣成為最佳投資戰略位置，台商回台投資意願非常高，近期頻頻走訪彰化、雲林、嘉義、台南和高雄等地，要滿足台商水、電、建廠等需求，期許台商回流落實投資後，打造低汙染高產值的產業園區，帶動地方經濟發展。

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