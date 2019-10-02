沈榮津專訪／台灣到2030年都不缺電　半導體投資用電量都已規劃

▲能源轉型政策備受外界關注，經濟部長沈榮津表示，經濟部規劃酌增綠電的能源佔比，初估離岸風電自2026年起每年都會釋出1GW。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部長沈榮津專訪系列二

◎採訪：陳弘修、李錦奇、林淑慧

◎攝影：湯興漢、呂佳賢

文／林淑慧

兩年前的全台八一五大跳電，促使沈榮津臨危授命接下經濟部長，如今執掌經濟部滿兩週年之際，面對外界質疑能源政策的可行性，他表示，經濟部已考慮台商回流、半導體及電動車等產業的用電需求，預估備用容量率可達10%以上，「台灣到2030年以前都不缺電！」

蔡政府力推「非核家園」政策，面對各界質疑成本代價的聲浪，沈榮津接受《ETtoday新聞雲》專訪時態度堅定，重申經濟部堅持核一、二、三廠陸續除役，核四不啟用的立場。

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沈榮津表示，未來發電能源配比將做些微調整，主要以再生能源及天然氣為主，且在供電穩定的前提下，燃煤發電機組原則上將逐步酌減至二成以下，強調「目前能源政策穩健地往前走，今年用電絕對沒有問題。」

▲外界憂心綠能政策恐造成缺電，經濟部長沈榮津發出豪語表示：「台灣到2030年以前都不缺電！」（圖／記者湯興漢攝）

沈榮津表示，未來台灣用電比較多的產業就是半導體，包括台積電的五奈米、三奈米、二奈米的用電，還有華邦、力晶、美光…等科技大廠，整個半導體投資的用電量都在經濟部的規劃之列。

場景轉到今年九月的台北國際半導體展（SEMICON Taiwan）會場上，沈榮津與台積電董事長劉德音、廣達董事長林百里同場暢談半導體業及AI發展，他拋出燃氣和燃煤約占八成的主軸定調下，經濟部規劃酌增綠電的能源佔比，初估離岸風電自2026年起每年都會釋出1GW，未來五年就會釋出5GW的風場。

沈榮津透露「不少業者當時交頭接耳，說台灣電不夠，到了晚上我用半小時、跟所有產業界做簡報，關於電力的規畫，經濟部已往2030年去探討，台積電董事長劉德音聽完說，那以後他不講能源的問題，他對部長有信心」。

沈榮津把握各種場合機會，說明政府的電力政策與規劃，就是希望能增強各界的信心。原本，用電量大的半導體產業，打算在台投資約2.6兆元，如今業者已決定再加碼投資台灣，在台投資額已上看2.7兆元，讓沈榮津沒有白費功夫。