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沈榮津專訪／台商回流投資今年可望突破8千億　經濟部提供一站式服務台商

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▲經濟部的一站式服務，為台商解決投資痛點，經濟部長沈榮津預估，今年底台商回台投資總額可望突破8000億元大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部的一站式服務，為台商解決投資痛點，經濟部長沈榮津預估，今年底台商回台投資總額可望突破8000億元大關。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部長沈榮津專訪系列一
◎採訪：陳弘修、李錦奇、林淑慧
◎攝影：湯興漢、呂佳賢
文／林淑慧

中美貿易戰持續延燒，全球知名信評機構惠譽上月18日表示，政策推動促使台商資金回流，使台灣成為貿易戰火下的受惠經濟體。經濟部長沈榮津接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，台灣投資事務所提供媲美新加坡的一站式服務，為台商解決投資痛點，推升今年底台商回台投資總額可望突破8000億元大關。

「中美貿易戰讓台商醒過來了，雞蛋不能放在同一個籃子，訂單要全球化」沈榮津說，面對一路墊高的關稅，與歐美各國嚴防廠商「洗產地」避稅，經濟部為台商找活路是責無旁貸，首要則是解決台商痛點。

請繼續往下閱讀...

過去台商屢屢反映回台投資不易，須面對融資及土地、勞動力取得等問題，為了當台商在貿易戰下的後盾，「政府不能再像過去一樣，讓廠商在各個部會之間奔波，碰到稅的問題要跑財政部、外勞要找勞動部，我們成立投資台灣事務所，提供單一窗口、客製化的服務。」沈榮津說。

▲「中美貿易戰讓台商醒過來了，雞蛋不能放在同一個籃子，訂單要全球化。」經濟部長沈榮津說。（圖／記者湯興漢攝）

▲「中美貿易戰讓台商醒過來了，雞蛋不能放在同一個籃子，訂單要全球化。」經濟部長沈榮津說。（圖／記者湯興漢攝）

針對此次台商大規模回流，經濟部一方面透過提供專案貸款的方式，讓有興建廠房及購建機器設備的企業得以迅速取得資金，政策設計也兼顧大企業與中小企業的不同需求，提供「比照新加坡的一條龍服務，讓台商回台投資都動起來。」

「要看到外部顧客（台商）的需要，誠懇解決他們的問題」沈榮津說，投資台灣事務所周周開會並統計台商需求，上周台商回流資金已正式突破6000億元大關，而中央銀行第三季理監事會更上調今年台灣經濟成長率預測，由原本的2.06%調升至2.4%，央行總裁楊金龍便直指，台商回流帶動資本設備投資的成效超乎預期。

▲市場多數對台灣經濟前景悲觀，但經濟部長沈榮津反而認為是台商全球化佈局的轉骨契機，未來將採取區塊、分散式的生產佈局。（圖／記者湯興漢攝）

▲市場多數對台灣經濟前景悲觀，但經濟部長沈榮津反而認為是台商全球化佈局的轉骨契機，未來將採取區塊、分散式的生產佈局。（圖／記者湯興漢攝）


與各國政府洽談土地、投資保障協議　為台商爭權益

在擴大訂單全球化方面，沈榮津表示，經濟部鼓勵台商將高階技術及研發移回台灣，中高階者則進一步將生產基地轉移至新南向國家，他將中美貿易戰視為台商轉骨契機，「過去，台商供應鏈都在大陸，造成國內現有的供應鏈殘缺不全；現在，正是把它彌補回來的大好機會。」

▲為台商「走出去」新南向國家投資排憂解難，經濟部啟動洽談投資保障協定。（圖／記者湯興漢攝）

▲為台商「走出去」新南向國家投資排憂解難，經濟部啟動洽談投資保障協定。（圖／記者湯興漢攝）

不過，眼前的中美貿易衝突仍看不到終點，台商心知這將是一場長期抗戰，遷移生產基地事涉龐大的土地及資本設備投資，過去新南向國家中曾有過的排華暴動，仍令台商望之卻步。

沈榮津說，經濟部的職責，是要讓台商放心地走出去，在這波台商回流的契機中，經濟部一旦掌握台商要前往的新南向國家，隨即啟動經貿外交體系，直接跟對方政府要求，請他們提供台商土地，也同步洽談投資保障協議，為台商爭取權益。

中美貿易戰讓有些人對台灣經濟前景悲觀，但沈榮津反而認為是台商全球化佈局的轉骨契機，依他推論，在中美貿易戰的推波助瀾下，製造業未來不會集中在世界工廠中國大陸，而將採取區塊、分散式的生產，如何讓生產基地更貼近市場需求，將是台商決定全球投資佈局的關鍵。

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