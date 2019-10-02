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劉寅娜美麗秘密就在睡前3件事，敲打、伸展身體部位全身都瘦

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有沒有人跟儂編一樣，看完《鬼怪》再看《觸及真心》馬上被宇宙女神劉寅娜圈粉，那雙無辜水汪汪的眼睛，時而霸氣時而俏皮的歐逆竟然出現在儂編面前，這次女神旋風來台代言《未來美》面膜，快把她的美麗秘密學起來，很受用喔！

▲▼ 劉寅娜睡前必做「3件事」！不只消水腫就連手臂、大腿竟然也跟著瘦？（圖／Bella儂儂提供）

偷偷跟你們說，劉寅娜她有37歲！是不是完全看不出來，如果不說，儂編以為頂多30出頭吧，但知道她真實歲數後，更是覺得保養太重要了！重要到跟你的呼吸一樣，你說是不是阿！儂編自己都無法想像37歲時長什麼鬼樣子。

▲▼ 劉寅娜睡前必做「3件事」！不只消水腫就連手臂、大腿竟然也跟著瘦？（圖／Bella儂儂提供）

這次宇宙女神劉寅娜來台，特別為了她代言的《未來美》8分鐘面膜站台，身為面膜控的她，出外旅行必備！兩三天使用一次，讓肌膚處在一個穩定，而且保濕足夠的狀態，就是逆齡關鍵的第一步，除了外在的保養之外，接下來飲食和生活習慣也是要注意喔，來看看女神怎麼做。

1. 敷面膜

▲▼ 劉寅娜睡前必做「3件事」！不只消水腫就連手臂、大腿竟然也跟著瘦？（圖／Bella儂儂提供）

現在的面膜越做越好，不論是乘載的精華液，或是服貼程度都做得非常好，各式各樣的選擇，讓你根據想要解決的肌膚問題，對症下藥。劉寅娜會敷著面膜一邊整理東西，收拾心情，讓自己放鬆

2. 敲打淋巴

▲▼ 劉寅娜睡前必做「3件事」！不只消水腫就連手臂、大腿竟然也跟著瘦？（圖／Bella儂儂提供）

大家知道想要瘦臉就要靠按摩淋巴來增加代謝循環，除了臉之外，身體的按摩也是非常重要的。劉寅娜透漏臉部按摩之外，她也會在睡前敲打自己的腋下位置、手臂，和大腿，那裡主要有許多淋巴結，常常拍打可以排水，促進循環。

3. 無止盡伸展

▲▼ 劉寅娜睡前必做「3件事」！不只消水腫就連手臂、大腿竟然也跟著瘦？（圖／Bella儂儂提供）

劉寅娜加碼分享，自己會一邊敷臉一邊拉筋，要怎麼拉呢？不論是把身體靠在床沿，扭轉身體到極限深呼吸一下，接著換一邊伸展，轉到覺得身體緊繃為止。伸展主要是幫肌肉放鬆，一天出門在外不論站著坐著，一定有某部分的肌肉壓力比較大，藉由伸展放鬆，調整呼吸。

▲▼ 劉寅娜睡前必做「3件事」！不只消水腫就連手臂、大腿竟然也跟著瘦？（圖／Bella儂儂提供）

另一個大家對於宇宙女神的疑問是，怎麼都不會胖？她大方分享，自己也愛吃很多甜點零食，但強迫自己不要吃太難過了，會心情不好，與其這樣不如吃一兩口，嚐嚐味道，滿足一下味蕾，同時也不會對身體造成太多負擔。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／愛奇藝、未來美、劉寅娜IG

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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