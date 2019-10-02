獨／菜販欠稅滯納1億4千萬！竟稱沒錢逃管收　高院發回

▲新北市某菜販欠稅滯納高達1.4億元，稱沒錢雙手一攤逃避管收，高院廢棄發回更裁。此為示意圖，與當事人無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新店區傅姓菜販，6年內逃漏稅加罰鍰共計1億3千9百餘萬元。行政執行署台北分署查出他欠稅期間還匯款230餘萬美元到美國，認為他應有能力繳納，因此向台北地院聲請管收，但經駁回。行政執行署抗告，高院二度審理後，認為有調查必要，廢棄北院裁定，發回台北地院更為裁定。

高院裁定指出，傅姓菜販在新北市新店區黎明路開設蔬果行，但他沒有申請營業許可，就進行中盤買賣。國稅局查出，他從2000年9月起至2006年8月間，銷售貨物金額合計高達5億8,917萬，因此追繳營業稅及罰鍰、營利事業所得稅、綜合所得稅及罰鍰，在今年初已高達1億3,946萬餘元。國稅局催繳不成，移送行政執行署台北分署執行。

台北分署執行後，發現傅姓菜販已經結束營業，並舉家移民美國，但菜販在被查出欠稅後，一直到2009年間仍以匯票、旅行支票等方式，陸續匯款230萬餘美元（超過新台幣6600萬元）到美國。另外菜販的胞兄也匯款給菜販在美國的同一名友人47萬餘美元（超過新台幣1400萬元），台北分署懷疑菜販隱匿資力，因此向台北地方法院聲請管收。

台北地院審理後，認為管收的要件必須為「顯有履行義務之可能，故不履行」，或「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」。雖然菜販有陸續匯款美國的「隱匿或處分」財產的行為，但菜販雙手一攤，表明目前除每個月繳納3千元外，這幾年到大陸做生意失敗後，已經沒錢可供繳納，故北院認為不符合管收要件，駁回台北分署的請求。

台北分署抗告，高院4月間再度駁回。台北分署再向最高法院抗告，最高法院發回高院更裁。高院審理後，認為菜販明知自己欠下鉅額稅金，還陸續陸續匯款海外，也沒針對匯款金額的來源及去向提出合理說明及證據，因此高院認為菜販是否有資力繳納，仍有必要調查清楚，日前廢棄台北地院的裁定，發回北院重新審酌是否裁准管收。



