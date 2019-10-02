大自然與生命對話 林毓修畫展馥蘭朵登場

▲水彩畫家林毓修於馥蘭朵舉辦「語石」毓修的水彩畫展。（圖／馥蘭朵烏來提供）

生活中心／台北報導

馥蘭朵烏來渡假酒店自9月30日起將舉辦2019年秋冬畫展，邀請水彩藝術家林毓修展出『語石‧毓修的水彩畫』，林毓修長於水彩創作、素描，以具象寫實手法來傳遞心像寫真風貌，逼真如實的石頭畫作，透露出兒時印象的鄉愁記憶。此次展出的作品除了「懷鄉憶石」系列，還有花草為主題的「生命感悟」系列，而「童顏寄情」系列則繪出孩童純真的清澈眼眸，大大的臉龐充滿畫面震懾人心！

從國中美術老師退休不久的林毓修，是近年來崛起的水彩畫家，畢業於師範大學美術系，為中華亞太水彩藝術協會會員，曾是中華民國畫學會年度水彩類金爵獎得主，參與過「臺灣50-現代水彩展」、全球百大水彩名家聯展、兩岸水彩交流名家大展等國內外多項水彩大展。

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石頭是林毓修很特別的繪畫系列，出生於臺灣花蓮市美崙港區邊的小漁村的他，從小就喜歡在家門前海邊的石頭上玩耍，花東岸石特有的灰調，間以石英絡紋，交錯出一道道難忘的童年回憶，他透過繪畫過程，懷想故鄉花蓮過去的海岸風情與童年時光。

「青語」是林毓修這次來到馥蘭朵烏來展出，特別的水彩創作，與以往創作的花蓮石頭不同，青綠的色調，正映襯出新北市烏來南勢溪長青的溪水，在烏來石的灰與白之間川流與環抱著，將上游豐盈與乾涸、驟雨或清朗，呈現在畫作中，優雅迷人，似乎有一種超脫凡塵之感。

林毓修從小就愛畫人，喜歡能恣意地賦予角色神情與姿態，此次展出的畫作「豐年」為「童顏稚情」系列，以具象寫實手法來傳遞心像寫真風貌，爽朗的原住民女孩，透著花樣年華中少有的篤定神情，即使沒有優渥的物質條件，依然從僅有的收成中得到知足的笑容。

林毓修畫展展期為9月30日至12月31日，如需專人導覽，請提早3天預約，預約專線02-2661-6555。