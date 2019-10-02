無辜羈押19天！纏訟5年終獲無罪　屏東青年蔡俊勇現身談心路歷程

▲大統長基混油案，頂新與3名員工獲判無罪定讞，當時擔任品管組長的蔡俊勇，無罪後打破沉默，呼籲社會理性看待油案。（後製剪輯／記者謝盛帆）

地方中心／綜合報導

「上帝會彰顯公義，所以我一直以來都可以挺起胸膛清清白白的！」喧騰一時的大統長基混油案，頂新製油與3名員工，已在今年6月獲判無罪定讞，當時擔任品管組長的蔡俊勇，無罪後打破沉默，說明信仰如何帶他走過司法風暴。



▲頂新混油案無罪定讞後，蔡俊勇打破沉默。

時間回到2013年，來自清苦單親家庭的屏東青年蔡俊勇，一如以往在豔陽下揮汗，在3層樓高的油槽爬上爬下，努力踏實的過著每一天。18歲受洗為基督徒後，他一路正直勤奮往自己的目標邁進，希望趕快畢業、趕快工作賺錢，讓辛苦的母親可過好一點的日子，不料平凡的心願，在國內接連爆發油品食安風暴後落空。



▲油品食安連環爆，蔡俊勇接連遭起訴。（圖／記者謝盛帆製）

在第一線為油品把關的蔡俊勇，先後因頂新製油被捲入大統長基混油案，以及越南進口油品事件被起訴，其中越南油案，蔡俊勇已在去年底獲判無罪，前董事長魏應充等3人則是一審無罪，二審改判有罪，全案上訴中。



▲大統長基混油品案，頂新獲判無罪有3大關鍵。（圖／記者謝盛帆製）

至於大統長基混油案，法院釐清高振利證詞矛盾，且魏應充在內部會議一再要求提升油品品質，頂新跟大統買油的價格也比同業貴等事實，認為蔡俊勇等人與頂新對混油應不知情。爭議近6年的混油案，智財法院最後在今年6月，判決頂新與蔡俊勇等3名員工均無罪定讞。



▲智慧財產法院在今年6月，判決頂新與蔡俊勇等3名員工均無罪定讞。

走過油品風暴，頂新製油如今已成空蕩廠房，儘管外界對頂新仍有許多負面想法，蔡俊勇仍勇敢打破沉默，他說：「常有人跟我說，我相信你，但是我覺得你們老闆可能有問題，我都要一再解釋我們的油品真的沒問題！(越南案)二審宣判在公司跟董事長部分，他們被判有罪，我並沒有覺得很輕鬆，因為我覺得油品我在驗，我最了解整個油品的情況，只有我個人無罪，但是公司的部分被判有罪，其實我覺得還是替他們感到很委屈、很冤屈。」



▲走過油品風暴，頂新製油如今已成空蕩廠房。



▲屏東縣衛生局派員到頂新屏東廠拆除9.8萬公斤油品的封條。

大統長基混油案，頂新獲判無罪確定後，屏東縣衛生局日前也派員到頂新屏東廠，為當初查封的9.8萬公斤油品拆除封條。小人物蔡俊勇在信仰的引領下，一路走過輿論審判與司法風暴，最後挺身呼籲社會理性看待油案，這個故事是否也帶給我們一點省思？