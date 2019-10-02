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還我風吹髮飄的快感，自行車充氣頭盔革命中！

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曾幾何時，我們在路上只要是騎兩輪的，都需要戴上笨重的安全帽，那被風吹拂髮絲飄逸如同飛翔的騎乘快感很久沒感受到了！工業設計師Anna Haupt和Teres Alstin有鑑於此研發出充氣式頭盔－Hövding。

▲自行車 。（圖／城市美學提供）

Hövding 用於城市騎行者的安全氣囊，自2006年推出以來，該產品已經過一次又一次的不斷更新，如今已被評為世界上最安全的自行車頭部保護工具。

經過四年的大力研發，這家瑞典設計公司發佈了第三代安全氣囊：Hövding3。Hövding3像項圈一樣戴在脖子上，被認為比傳統的自行車頭盔安全8倍。萬一發生事故，安全氣囊會在0.1秒內膨脹，並在頭頸部周圍形成保護罩！安全氣囊在頸部周圍形成保護性緩衝墊，固定後可提供極為柔和的減震效果。壓力保持幾秒鐘不變，使安全氣囊能夠承受對頭部的多次撞擊。當Hövding3完成工作，安全氣囊就會放氣，非常容易收納......

 

 圖文資料／YANKO DESIGN 

（完整文章請看瘋設計

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