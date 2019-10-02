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髮香味激似法國C牌經典香水　竟害男友認錯女友！

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▲Dcard爆紅的香水洗髮露，使用過後的髮香味竟激似國際知名C牌香水，還讓男友分不出哪位是噴C牌香水的女友，因此抱錯人。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者鍾欣妍／採訪報導

一瓶洗髮露的味道竟然讓男友抱錯女友，到底怎麼回事?原來有女網友在Dcard爆料，自己使用的國際知名C牌香水，跟室友用的香水洗髮露，因為味道太過相似，男友才會誤認味道，一手把室友撈進懷裡，貼文一出也引爆討論。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲Dcard爆紅的566香水洗髮露，有網友表示使用過後的髮香味竟激似國際知名C牌香水。（圖／記者張凱喨攝）

實際到東區街頭詢問三對情侶檔，男友們都信心滿滿的表示，不可能會認錯女友的味道，並決定接受我們的實測挑戰。首先，把C牌香水噴在女友秀髮上，接著轉移陣地來到一家髮廊，第二步讓男方戴上眼罩，而剛洗完頭的model登場，蒙面後再請他們聞一聞兩人的味道差異。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 到東區街頭進行香水洗髮露和C牌香水大挑戰，有三對情侶接受實測，先在女友秀髮上噴上C牌香水，model則是使用Dcard爆紅的香水洗髮露。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

其中，有位男友狂聞香味，還要求再實測一次，卻還是猜不出哪位是噴香水的女友，直呼:「聞不出來和洗髮露的差別啊。」而實測結果出爐，有高達兩位以為使用566香水洗髮露的model是自己女友，讓女友覺得傻眼，不過男友滿臉無奈說:「以後買100多塊的洗髮露就好了，反正味道都差不多。」

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲請男友蒙上雙眼，靠近女友和model，要聞出哪位是噴C牌香水的女友。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲經實測後情侶都表示566香水洗髮露真的與名牌香水味道相似。（圖／記者張凱喨攝）

至於本身有使用C牌香水的女友，經過這次的洗髮露實測挑戰，坦言:「其實我也覺得兩者味道很像。」沒想到不用花大錢，選對566香水洗髮露就能讓秀髮散發出激似名牌的香水味，走在人群回頭率也激增。

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