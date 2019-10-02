免出國就可買夢幻逸品！家樂福日本週「日本一番北海道」獨家百款商品一次買爆

▲家樂福「日本一番北海道」日本週活動自10/2～10/15開跑。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

日本是許多台灣人度假、旅遊的第一首選，更於2018年創下近480萬人次前往觀光，不論美食、文化，還是景色或是各式各樣伴手禮等，通通讓人著迷。然而，除了熱門的東京跟大阪、京都外，身為日本農產品最大產地的北海道，近來更成為許多人最愛的旅遊首選。對此，家樂福自10/2～10/15則舉辦了有史以來最豐富精彩的「日本一番北海道」日本週活動，除了原有千支日本各地特色商品外，還獨家引進北海道上百款人氣推薦必買商品，其中多達90支新品，不論是超夯平價商品還是高檔夢幻逸品，通通一次完整搜羅，免出國就可買爆！

繼大阪京都、九州等地區後，家樂福每年十月份最受到消費者喜歡的日本週，特別選擇北海道作為本檔主打，因該地物產豐饒所以在特產部分擁有各類道地美味料理、職人甜點美食等，像是採用北海道名產哈密瓜製作的「夕張哈密瓜提拉米蘇巧克力」、「哈蜜瓜硬糖/Meito北海道奶油硬糖」、「起司蛋糕布丁（原味/哈密瓜風味）」，以及居家必備日常調湯拌飯的日高昆布、P&P北海道湯咖哩濃縮醬包系列、白醬塊等，甚至還有空運來台的限量北海道雷電紅肉哈密瓜，和帆立貝柱、生干貝、紅白蘿蔔、洋蔥、山藥等新鮮食材。

不僅如此，家樂福這次還引進北海道函館直送3.7牛乳，售價159元，全台限量6000瓶，還有觀光客必帶的北海道葡萄奶油餅乾，其用浸泡過萊姆酒的葡萄乾加上濃郁奶油餡烤成夾心餅乾，是北海道洋菓子店常見的甜點搭配選材，也是當地喜愛的零食之一，售價348元，全台限量2200包。另外還有森永北海道素材鬆餅粉，嚴選來自北海道3種最天然的食材，包含小麥粉、生乳奶粉、甜菜糖，不僅口感濃郁清甜，還可品嘗到北海道天然原味的食材，售價159元，全台限量1500盒。若喜愛吃拉麵的話，本檔也有使用北海道產小麥粉製成的tabete拉麵系列（扇貝柱高湯鹽味/比內地雞醬油/甜蝦高湯味噌），特價一包59元（原價89元）。

除了完整蒐羅日本各種夯品外，家樂福還推出一系列親子遊樂活動，甚至還打造帶廣人氣打卡點「幸福車站」，活動期間只要在「幸福車站」專區的幸福車票上寫下祝福語，家樂福還會把祝福空運送往北海道「幸福車站」。同時，活動期間秀出在家樂福購買的日本商品，並上傳吃貨照片至個人Instagram，並且加入指定Hashtag #家樂福有好日、#日本吃貨控是我，以及追蹤家樂福官方Instagram，即可獲得北海道雙人來回機票抽獎資格（1名）。

另外，為讓消費者感受北海道在地文化，家樂福於活動期間還在新店店打造美食街實演秀（週一～週四、週日11：00～22：00；週五～週六11：00～23：00），邀請日本專業職人現場料理最道地日式小食、甜點、鹹食，包含北海道旭川醬油炒麵、帶廣豚丼、叉燒飯、串燒、函館拉麵、小樽大判燒、白燒、札幌啤酒、草莓冰、十勝可樂餅、漢堡排、炸雞等，讓消費者邊吃邊買，感受濃濃日本風情。

家樂福表示，日本商品一直深受台灣消費者喜愛，並看好北海道是許多人最愛的旅遊景點，因次這次特別規劃「日本一番北海道」日本週，一次蒐羅上千項商品，其中北海道商品佔2～3成，更有90支新品為台灣獨家首賣，不論是平價商品還是高檔夢幻逸品，讓消費者不用飛去日本，在家樂福就能輕鬆買到，並更深入享受北海道美食風味。同檔搭配會員點數換購活動，包含moz療癒下午茶系列以及Ginpo花三島日式陶鍋系列等，9樣換購界的夢幻逸品皆為限量2000～5000個，最低只要3000點就可換購，預計「日本一番北海道週」加上會員點數換購活動，整檔可帶動業績成長2～3成。

欲知更多店內活動及促銷訊息，可以下載家樂福APP或加入FB粉絲團，或上家樂福官網：www.carrefour.com.tw查詢，也可以洽詢各分店。

看更多日本週商品： http://bit.ly/2my6rzN