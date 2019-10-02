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瘋電影／再見了！小Q　服務性任務犬可以搭乘客艙

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文／賴賴

▲▼再見了！小Q。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

羅永昌導演在杜琪峰導演的麾下時，表現都不錯，甚至由杜導監製的作品也都能維持一定水準，可惜這幾年的香港每況愈下，運用陸資便需要聽從資方意見，儘管有龐大資金，還是會弄出身不由己地含淚作品出來現世，而小Q這片可以看出資金不足，內容不夠，人物單薄卻要剪到快到兩個小時，台灣香港的電影工業有著同樣的處境命運。

如何在貧瘠的環境中找到活路，這是要從事這項工作的相關從業人員必須要有的體認和決心，沒有拍會退步，拍出不佳成績會被記錄，由再見吧可魯改編劇本，香港重拍，結合香港在地生活，可見導演努力拍出最美視覺，運用強大音樂拉提水水的情感，希望未來有更好的資源劇本，拍出更好的作品，其實這部電影的視覺鏡頭，是好看的。

還好由任達華擔起失明老人重責，不但要扛票房還要考演技，要不是任達華的演技，還是有加分效果。

片　　名：再見了！小Q
英文名稱：Little Q
類　　型：劇情
上映日期：2019-09-12
片　　長：01時46分
導　　演：羅永昌
演　　員：任達華(Simon Yam) 、 梁詠琪(Gigi Leung) 、 羅仲謙 、 楊釆妮
國　　家：香港
語　　言：國語
發行公司：海樂


劇情大綱

小Q自出生便帶著與眾不同的胎記出生，長大後由導盲犬訓練員Simon（羅仲謙 飾）悉心訓練，帶到甜品名廚李寶庭（任達華 飾）家中配對，寶庭因失明導致脾氣暴躁，不只喝斥妹妹（梁詠琪 飾），更三番四次趕走小Q，但受過嚴格導盲訓練的小Q依然不離不棄，任何情況下也以身護主，忠誠終於解開寶庭心結，促使他勇於開闊新生活，不因失明停步，繼續鑽研新甜品！然而隨著小Q年纪漸大，寶庭急病，人與狗將面對無可避免的分離......

▲▼再見了！小Q。（圖／yahoo）

▲經過謀合期，任達華終於接受小Q，但過程實在太粗暴。

▲▼再見了！小Q。（圖／yahoo）

▲任達華的妹妹接管任達華所經營的甜點店。

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