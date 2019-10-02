長白山「天池」阿嬤都上得去！接駁車「直達峰頂」免爬山

記者蔡紹堅／長白山報導

長白山位於中國大陸東北與北韓兩江的交界處，自古就被許多北方民族視為「神山」，主峰頂上的火山口湖「天池」，更是必訪景點。聽到「峰頂」，很多人就卻步，但《ETtoday新聞雲》實際探訪後發現，經過30多年的發展，前往天池的路已幾乎可全程搭車，只有最後一段路需要徒步，男女老少都可輕鬆到達。

▲長白山北坡入口，眾多遊客排隊進入。（圖／記者蔡紹堅攝）

長白山天池共有四個坡，北坡、西坡、南坡在中國境內，東坡在北韓境內，各個方位皆有不同景緻。其中，北坡（北景區）發展最早，配套設施相當完善，山腳下的「二道白河鎮」有非常多高檔飯店、民宿可供入住，距北景區入口車程約45分鐘。

抵達景區入口後，首先得購買門票，價格為215元人民幣（約915元新台幣），除可進入園區外，還包含接駁車的車票。必須注意的是，北坡有非常多團客，客流量是西坡、南坡的數倍，入場、乘車過程中都得要排隊，旺季時一、兩個小時都是家常便飯，因此時間控管更為重要。

▼下車之後，還有一小段路需要步行。（圖／記者蔡紹堅攝）

不過，北坡的接駁車可以直達天池，因此幾乎不用走路，只有峰頂的一小段路需要徒步，老幼婦孺都可輕鬆到達，現場可以看到很多高齡長者，甚至還有旅客是坐著輪椅上山的，天池旁則圍著眾多遊客，要稍微「擠」一下，才能到第一排觀賞全景。

雖然從北坡上山可輕鬆抵達天池，但能不能「看到」天池還需要靠運氣。峰頂的氣候多變，經常是前十分鐘前還能一覽無遺，十分鐘後一朵雲、一片霧飄過來，天池就被遮擋住，或乾脆下起大雨，什麼都看不見，所以一趟就能看到天池可說是一件幸運的事。

▼天池位於兩國交界，對面就是北韓。（圖／記者蔡紹堅攝）

長白山的景緻四季也各有不同，春季雪融花開、夏季滿山青翠、秋季滿山楓紅，冬季則被大雪籠罩，天池也因低溫而結冰，萬籟俱寂的白色世界最具魅力。不過，天池的海拔約有2200公尺，與平地的溫差巨大，冬季最冷更可低至零下40度，遊覽時一定要注意保暖，或向景區租用大衣。

除了天池以外，長白山還有非常多的景點，像是奇特的火山地形、溫泉群、地下森林（谷底林海）、銀環湖（雪山飛狐拍攝地）、長白瀑布、高山花園、錦江大峽谷等，值得細細品味。

▼長白山為休眠活火山，有溫泉地形，還有溫泉雞蛋。（圖／記者蔡紹堅攝）

▼長白山地下森林（谷底林海）非常壯觀。（圖／記者蔡紹堅攝）