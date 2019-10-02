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長白山「天池水怪」大揭密　卡哇伊吉祥物先發大財！

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記者蔡紹堅／長白山報導

來到長白山，一定要造訪的就是「天池」，它是中國與北韓的界湖，高山環繞、景色壯麗，但除了美景以外，此處還有「天池水怪」的傳說！水怪傳說最早在100多年前被記載，此後目擊者不斷，有人說像恐龍，也有人說像鯨魚；為了接近謎底，《ETtoday新聞雲》訪問到當地水怪愛好者武成智，分享他近40年的研究心得。

▲長白山,長白山天池,天池,天池水怪,水怪。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲長白山天池。（圖／記者蔡紹堅攝）

武成智住在長白山腳下，9歲起得知「天池水怪」傳說後，便一直關注與研究，至今已近40年，並親眼見過、拍下疑似「水怪」的身影。武成智表示，他首次知道天池水怪，是從《光明日報》1980年的一篇文章上，文中形容怪獸「體大如牛、頭大如盆，游動極快。」同時，也是這一篇文章，令水怪傳說被廣為人知。

武成智指出，天池水怪的目擊最早可以追溯到100多年前，根據1908年天池釣叟（劉建封）所著的《長白山江崗志略》中記載，十多年前有4名獵人在天池目擊怪獸，「池中有物出水，金黃色，首大如盎，方頂有角，長頸多鬚，低頭搖動如吸水狀。眾懼登坡，至半，忽聞轟隆一聲，回顧不見，均以為龍，故又名龍潭。」從描述來看，外形應類似「長頸龍」。

▼《光明日報》刊登天池水怪的目擊經過。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲長白山,天池,水怪,天池水怪,長白山水怪,水怪愛好者武成智。（圖／記者蔡紹堅攝）

還有一段記載提到，光緒二十九年五月，有6個人在長白山獵鹿，一直追到天池，目擊到怪獸，「適來一物，大如水牛，吼聲震耳，狀欲撲人，眾皆懼，相對失色，束手無策。」並且，後來幾人還攻擊了怪獸，「俞急取槍擊放，機停火滅。物目耽耽，勢將噬俞。復順腰攜六輪小槍，暗取放之。中物腹，咆哮長鳴，伏於池中。半鍾余，雹落如雨，大者寸許，六人各避石下，俞與復順頭顱血出，用濕衣裹之，池內重霧如前，毫無所見。」似乎怪獸已被這一行人擊殺。

武成智提到，除了年代久遠的記載，近年也有許多人目睹水怪，尤其在近30多年來，目擊的次數至少有60次，拍下照片的次數也有20次以上，「水怪的『現身』次數可說是非常多，但必須注意的是，每次目擊者所形容的外形都不同，這可能代表大家看見的不是同一個東西，甚至根本不是『生物』。」

▼據目擊描述製作的水怪模型，外貌與水牛相似。（圖／長白山自然博物館）

▲長白山,長白山天池,天池,天池水怪,水怪。（圖／長白山自然博物館）

根據歷年來的目擊敘述，以及親身的觀察，武成智歸納出多個水怪真相的可能性，他指出，天池上常會有漂浮物，例如火山浮石、未融浮冰、木頭碎塊等，在風向、距離以及光影的影響下，這些「無生命」的物體很有可能被誤認為怪獸。

除了「無生命」的物體外，天池也常有一些生物出沒，武成智提到，過去許多人認為，天池是火山湖，魚類不太可能生存其中，但據他親自探訪，湖內有「倒鱗魚」生存，且體型還不小，「我親自在湖中捕捉到一些魚類，另外，也有很多熊、鹿、水鳥、水獺出沒的紀錄，這都有可能形成水怪的傳說。」

▼據目擊描述製作的水怪模型，外型與長頸龍相似。（圖／長白山自然博物館）

▲長白山,長白山天池,天池,天池水怪,水怪。（圖／長白山自然博物館）

有關流傳最廣的「恐龍」說，武成智表示，長白山是一座火山，曾在1597年、1668年和1702年發生3次噴發，火山噴發有巨大毀滅及破壞力，水怪若生存在火山口的湖中，是不可能存活下來的，所以從最後一次噴發的1702年算起，壽命頂多300多歲，不太可能是幾千萬年前就滅絕的恐龍。

武成智還提到，長白山作為火山，經常會有地震發生，地震發生時，天池中的水也會出現波動，這也很有可能引起水怪傳說的產生，「幾年前長白山一帶頻繁發生地震，這段期間正好也是水怪目擊事件的高峰，所以這兩件事之間可能有什麼關聯。」

▼水怪愛好者武成智。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲長白山,天池,水怪,天池水怪,長白山水怪,水怪愛好者武成智。（圖／記者蔡紹堅攝）

另外，也有人認為水怪可能是「潛水艇」或「天外來客（外星人）」，武成智指出，這些說法都很有創意，也有其支持者，但都缺乏有力證據，所以，目前仍無法斷言水怪存在的真實性。

來到天池不一定看得見水怪，但來到山腰的紀念品店，一定可以看見一整排花花綠綠的「水怪娃娃」，它是長白山現在主打的紀念品，外形類似恐龍，有藍色、粉色兩種版本，周邊商品包含模型公仔、絨毛娃娃、鑰匙圈、水晶球等。

▼長白山紀念品店販賣的水怪娃娃。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲長白山,長白山天池,天池,天池水怪,水怪。（圖／記者蔡紹堅攝）

長白山管委會旅遊文化體育局副局長楊榮臻表示，天池水怪的故事廣為人知，因此以水怪作為吉祥物，能夠很容易引起遊客的關注，「我們現在正著力發展文創商品，水怪是一個很好的切入點，且目前也有不錯的成績，對長白山的旅遊經濟很有幫助，未來也將進一步研發。」

從遊客們排隊購買水怪商品的現象可發現，水怪的謎團雖然還未解開，但水怪的商機已經在長白山先「發大財」了！

▼水怪娃娃的周邊商品。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲長白山,長白山天池,天池,天池水怪,水怪。（圖／記者蔡紹堅攝）

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