「不敢對他人說」送行者獨白　接觸死生...禮儀師的痛與憾

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「死亡」或許是多數人的禁忌話題，但對於走在生者、死者之間的「送行者」－禮儀師，卻是他們生活的一部分。給逝者尊嚴、陪亡者走完最後一哩路的禮儀師，往往被貼上”特殊標籤”、投以畏懼的眼光。被親友排擠是難以言喻的痛，送不到至親是難以言喻的憾。看透生死的他們，抱著「給往生者怎樣的服務，未來別人也許會用同樣的方式來服務我」的信念，堅持工作、替往生者送行。

▲ 禮儀師張智勝、林羿伶（圖／記者李冠廷攝）

面對恐懼的最好解方 就是正面對決

生長在宜蘭蘇澳漁村的禮儀師張智勝，從事禮儀工作已超過6年，對殯葬產業的第一印象，是小時候家鄉有人舉辦喪禮，遠遠就能看到搭棚，經過時長輩還會不斷叮囑閉眼睛、口中唸誦「阿彌陀佛」。或許是小時候的印象太過深刻，讓他對生命禮儀產業一直有個懸念，從職軍退伍後，他便轉戰禮儀工作，「我想藉由入行，深入地去了解殯葬業在做什麼，為什麼會讓那麼多人畏懼。」

▲ 張智勝工作樣貌（圖／張智勝提供）

剛入行時張智勝心裡不免有疙瘩，「曾經有次到太平間，到B1電梯一打開，有很多棉被用白布包覆起來，當下很怕，覺得會不會是一堆人堆疊在一起。」經過前輩的指點，加上自己心態的轉變，才慢慢克服了恐懼。

忌諱導致親友疏離 比工作更加挫折

有5年資歷的禮儀師林羿伶，是金寶軒唯二的女性禮儀師，在學長的引介下踏入這行。身為少數的女性禮儀師，工作內容都能克服，唯一讓她感到挫折的，反而是親友以異樣眼光看待她。

▲ 禮儀師林羿伶（圖／記者李冠廷攝）

與姊姊同住的林羿伶，起初下班回家時，姊姊都會覺得「怪怪的」。「那是妳的心理作用，我們是去幫助他們，沒有對他們不禮貌，往生者也不會對我們有太多影響。」多次解釋後，姊姊雖能放寬心，但也因為姊姊講了這些話，林羿伶下班後，開始不會直接回家，會先到其他地方稍做停留，再回去。

擁有一群從高中到現在的死黨的張智勝，在禮儀師這工作中，受挫最深的，是朋友的疏離。當朋友們知道張智勝從事禮儀行業後，想方設法推辭聚會邀約，張智勝若想要到朋友家拜訪，更是難上加難，「甚至有人說，那我們約外面，或是我們改天再約，言談之中你會知道他們在想什麼，當下其實滿難過的。」

「不瞞你說，剛開始真的不敢講，深怕所有的朋友因為這樣而遠離你。」說到過往的痛，張智勝面露許多無奈。在一次機緣下，幫朋友的家人從事禮儀服務後，朋友們才慢慢改觀，「喪禮結束之後，朋友親手握著我的手，跟我道謝，當下我覺得我被感動了。」慢慢受到朋友肯定後，張智勝才開始敢將自己的名片遞出去，大方介紹自己的工作。

▲ 張智勝工作樣貌（圖／張智勝提供）

人生送行者 卻有送不了至親的遺憾

若說親友的異樣眼光，是難以言喻的痛，那送走無數個往生者的禮儀師，卻送不到至親，則是難以言喻的憾。林羿伶說，她曾服務過一組家屬，過程已不太順利，到了告別式當天，覺得快要圓滿了，卻在前往告別式的路上，得知自己的奶奶過世。「禮儀師得要站在家屬的立場來協助所有的事項，可是我發現那一天，很難…妳會覺得，為什麼我的家人過世了，我卻在這邊協助另外一組的告別式。」林羿伶用難掩情緒波動的聲音訴說著。為客戶服務完成後回到南部，奶奶早已入了冰櫃，她未能見到至親最後一面。

▲ 林羿伶奶奶（圖／林羿伶提供）

張智勝則是在爸爸往生時，遇到了類似的狀況，「那天我值班，除了難過之外也很無助，因為公司專線總是要有人接，你跑不了。好在同事幫我這個忙，先幫我接班，然後另外一個同事，帶著我到我爸的身邊說，你不要難過…」張智勝憶起當天的景象，難忍情緒潰堤，落下了男兒淚。

▲ 張智勝與家人（圖／張智勝提供）

留下「最美容貌」 讓往生者走得有尊嚴

禮儀師的工作雖然有他的無奈，但替往生者留下最美容貌，讓往生者走得有尊嚴，對張智勝來說，卻是無比的福報。獲得朋友跟往生者家屬的肯定和信任後，張智勝為了讓往生者獲得更細緻的服務，原先就讀電子工程科的他，到化妝品應用系二次進修，「做給活人看之外，我覺得是留下最好的容顏給往生大德。」身為班上少數的男性同學，明明非本科系卻超認真的學習態度，讓張智勝在進修時期獲得了不少獎狀；畢業後，還實際到專櫃擔任彩妝師，扎實習得一技之長。他表示暫別工作認真讀書、研習彩妝，就是希望重返金寶山服務更多往生大德。

▲ 張智勝二次進修成績優異（圖／張智勝提供）

▲ 張智勝曾任專櫃彩妝師（圖／張智勝提供）

莫忘初衷 禮儀師編導圓滿人生劇

「我希望給往生者怎樣的服務，未來有朝一日，別人也許會用同樣的方式來服務我」，因父親離開時的親身經歷，讓張智勝更加用心、同理每組服務家屬，他認為透過跟家屬的真摯溝通，圓滿人生的最終幕，正是禮儀師存在的價值。

▲ 張智勝工作樣貌（圖／張智勝提供）

▲ 林羿伶工作樣貌（圖／林羿伶提供）

日夜跑往生室、為他人送行，禮儀師也會有職業倦怠，當一切工作都變成制式化後，想起守望的初心，就更重要了，林羿伶表示：「我覺得就是莫忘初衷，不要忘記妳當初為什麼選這個行業、妳的原因。」

或許很多人都認為，禮儀師的工時彈性、還領高薪，其實不然。當工作「以人為尊」、「以往生者的時間為時間」，自己的生活時間其實是被切割的。提到工作甘苦，兩人都說曾想過要放棄，但想起「莫忘初衷」，又讓他們燃起工作熱忱、堅持下去，因為替逝者圓滿走完人生最終章，是無比的福報，這也是對於這行業有想法的後輩，共同共勉的回答。