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柯文哲稱橋梁評鑑「台北六都第一」：我們重視市民生命財產安全

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▲▼彩虹河濱公園，美堤河濱公園。（圖／台北市水利工程處提供）

▲柯文哲指出，台北市有307座橋梁。（圖／台北市水利工程處提供）

記者林彥臣／綜合報導

台北市長柯文哲在臉書上發文，呼應南方澳漁港斷橋事件時事指出，台北市一共有307座橋梁，許多橋梁甚至是交通熱點，已經針對車流量較多的幾座橋梁進行耐震評估，不符合最新耐震標準的39座橋梁，已經有補強完成37座。柯文哲更強調，「這不只是我們認真工作的成果，也代表我們重視市民生命財產安全」。

柯文哲表示，「今天上午，南方澳大橋的斷裂畫面怵目驚心」，對台北市而言，每天有這麼多通勤者在橋樑上來往，這件意外凸顯橋樑結構安全的重要性。

柯文哲指出，台北市一共有307座橋樑，許多橋樑甚至是交通熱點，工務局每2年會針對重要橋樑進行結構安全檢測，需要改善的地方就進行補強，除了2年1次的定期檢測外，如果發生4級以上地震，工務局也會立即辦理地震後檢測，並需於地震後3日內作成地震後特別檢查報告。

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲表示不符合最新耐震標準的橋梁剩2座。（圖／記者楊亞璇攝）

柯文哲強調，「同時，我們也針對車流比較多的橋樑進行耐震評估」，不符合最新耐震規範的39座橋樑，已經完成補強的有37座，另外2座（建國高架、舊環南高架）將分別於109年及111年完工，補強後耐震能力可達6級。

柯文哲總結，去年，交通部評鑑各縣市政府橋梁維護管理作業的執行情形，台北市在橋梁檢測及維修作業評鑑都是六都之首，「這不只是我們認真工作的成果，也代表我們重視市民生命財產安全，希望大家都能在一個安全的環境下安居樂業」。

網友在柯文哲臉書表示，「長知識了，台北有307座橋」、「這檢測頻率頗高」、「柯文哲說真的，內政沒話說」、「科學治理」、「恩，你這樣做事難怪被討厭」、「感謝阿伯把數據顯示出來台灣需要你加油」。

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