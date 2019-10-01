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港警槍擊高中生　陸委會：以槍炮抹煞自由，只會離心離德

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記者蔡紹堅／台北報導

香港一名18歲的高中生1日下午在示威過程中遭港警以實彈開槍擊中，目前尚未脫離險境。對此，陸委會表示強烈遺憾，並譴責過當執法行為，「以喪失理性的槍炮彈藥抹煞自由，只會加速離心離德。」

陸委會指出，一再以瀕臨失控的國家暴力打壓民主，只會落入惡性循環；屢屢以喪失理性的槍炮彈藥抹煞自由，只會加速離心離德。

▼香港示威者被實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

▲香港有示威者被實彈擊中左胸受傷。（圖／翻攝香港城市大學學生會編輯委員會）

陸委會呼籲港府，應儘速理性傾聽及妥善回應民眾訴求，才是促使香港社會回歸穩定的最佳途徑與有效解方。也希望各方冷靜、克制，勿成為破壞香港穩定的危險因子。

此外，有鑑於香港「反送中」示威抗爭至今未平息，陸委會在官網開設了「國人赴港澳動態登錄網頁」，呼籲前往香港的國人應善用該登錄網頁，「一旦香港發生緊急狀況、自然或人為災害、事故或有協尋請求時，政府即可透過民眾登錄之手機或電子郵件主動進行通知，並儘速聯繫在台家屬，即時提供協助，維護國人人身安全。」

陸委會提到，民眾除登錄「國人赴港澳動態登錄網頁」外，還可於官網隨時查詢香港示威遊行資訊，若在港澳遭遇急難，也可撥打我駐館24小時急難救助專線（香港：852-6143-9012、澳門：853-6687-2557），獲得相關協助與服務。

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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