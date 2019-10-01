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東京奧運將來臨！銀行主題信用卡　祭高回饋搶哈日族、運動迷的心

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▲▼合庫推出東京奧運信用卡，限量2萬張。（圖／合庫提供）

 ▲合庫推出東京奧運信用卡，限量2萬張。（圖／合庫提供）

記者吳靜君／台北報導

2020東京奧運即將來臨，各銀行爭搶商機，紛紛發「2020東京奧運」為主題的信用卡，包含兆豐銀、合庫、合庫與富邦，各家銀行祭大回饋、高優惠等，讓哈日族、運動迷們心動不已，部分銀行限量發卡，每家大約1~2萬張，想辦卡的民眾手腳得要快了。

合庫今（1）日舉辦「活力商務御璽卡」上市記者會，以2020東京奧運為主題限量2萬張信用卡，主打國內消費1%、國外消費2%無上限現金回饋，同時合庫祭出新戶首刷禮，消費2020元，可達300元刷卡金，相當於15%的回饋。

請繼續往下閱讀...

合庫表示，「活力商務御璽卡」考量台灣大眾潮流消費的生活脈動，以及熱愛旅遊美食的趨勢，提供無上限國內1%、國外2%的現金回饋，不須煩惱何時何地刷哪張卡比較好，合庫也給卡友無差別回饋，實現新世代的直覺行便利支付；為了滿足跨境旅遊需求，該卡還提供機場貴賓室服務、一年4次免費機場停車、附加最高3,000萬元高額旅平險，一卡在手都能隨時隨地暢遊無阻。

兆豐銀則是讓旗下的旅遊神卡「利多御璽卡」大變身，同樣搭上2020東京奧運列車，以青藍色為底，卡面上以象徵幸福、吉祥、長壽的日本鶴展翅高飛作為主題。該卡提供全新卡友日韓3%回饋無上限禮遇，若支付出國機票或團費滿1萬元或前期帳單達2萬元，還能免費獲得價值接機或送機服務，再加上三次免費機場貴賓室服務以及可以無限上網的Wi-Fi租借費五折優惠。

▲▼兆豐2020年東京奧運主題卡面。（圖／兆豐提供）

▲兆豐2020年東京奧運主題信用卡。（圖／兆豐提供）

另外，玉山銀「玉山Only卡」則是新戶在核卡45天內、一般消費累積滿5000元，就送東京奧運主題背包及提袋。日韓刷卡25元一點紅利，累積消費達68.8萬元最高13倍，相當於現金回饋5.2%。且單筆只要滿1000元就有一次抽東京奧運雙人遊的機會，還直接祭出刷廉航機票10%回饋（上限2000元）。

北富銀「富邦簽帳金融卡」為刷滿消費滿3筆、每筆888元，就送東京奧運主題後背包，且每次刷滿888元就可抽一次東京奧運雙人遊，較特別的優惠，則是看電影2人同行享七五折起

根據了解，由於授權的關係，所以各個銀行的東京奧運信用卡都是「限量」發行，部分銀行限量在1～2萬張不等，所以想辦卡的卡友，手腳要快囉。

▼「玉山Only卡」首創紅利倍多芬全新會員禮賓制度，最高可享13倍紅利點數加速升級。（圖／玉山銀行提供）

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