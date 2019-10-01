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華碩推出全球首款智慧充電燈效行動電源　重量185公克可同時為2裝置充電

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▲首款智慧充電燈效行動電源開賣　華碩ZenPower 10000 QC 3.0快充輕巧款開箱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩ZenPower 10000 QC 3.0快充輕巧款開箱。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩今（1）日推出全球第一個搭載智慧充電燈效的行動電源ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0，主打擁有可以為兩台裝置充電的大容量，並搭配充電30分鐘即可恢復70%電量的QC 3.0快充，而且重量只有185克。

▲華碩ZenPower 10000 QC 3.0快充輕巧款開箱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩ZenPower 10000 QC 3.0快充內含物。（圖／記者姚惠茹攝）

打開ASUS ZenPower 10000 QC3.0包裝，內含行動電源、說明書、Micro USB連接線，可以看到這款型電源主要是以塑膠材質作為外殼，採用人體工學設計，手握的大小適中，而且可以輕易放入口袋，機身僅14.4mm薄，重量也只有185克，十分輕巧便攜。

▲首款智慧充電燈效行動電源開賣　華碩ZenPower 10000 QC 3.0快充輕巧款開箱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ZenPower 10000正面是華碩首次搭配的智慧充電燈效。（圖／記者姚惠茹攝）

ASUS ZenPower 10000以霧黑色調為主，正面流線設計的地方就是華碩首次搭配的智慧充電燈效，使用者可以透過燈效的變化，來辨識行動電源正在快速充電，還是標準充電模式，像是閃爍效果就是快充模式。

▲首款智慧充電燈效行動電源開賣　華碩ZenPower 10000 QC 3.0快充輕巧款開箱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩ZenPower 10000搭配兩個USB-A輸出孔，藍色為QC 3.0快充。（圖／記者姚惠茹攝）

ZenPower 10000採用強大耐久的10000mAh鋰離子聚合物電芯，其中連接孔的部分，最左邊的Micro USB是輸入孔，中間藍色的則是支援最新Qualcomm Quick Charge 3.0快充的USB-A輸出孔，能以最高18W功率、最大3A輸出的充電速度，並降低45%功耗，旁邊黑色的則是一般的5V/1A輸出孔，意味著可以同時為兩台裝置充電。

▲首款智慧充電燈效行動電源開賣　華碩ZenPower 10000 QC 3.0快充輕巧款開箱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩ZenPower 10000重量僅185克，主打為大容量輕巧攜帶的行動電源。（圖／記者姚惠茹攝）

這款行動電源特別強調安全性，主要是透過華碩PowerSafe技術，可自動監控溫度、控制輸入和輸出電壓，並防範短路，共11道防護機制確保安全無虞，而且ZenPower 10000在安全性、電磁干擾 (EMI) 等級與充電效能還通過全球五大國際測試機構認證，更符合國際電工委員會 (IEC) 標準。

▲首款智慧充電燈效行動電源開賣　華碩ZenPower 10000 QC 3.0快充輕巧款開箱。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩ZenPower 10000大小適中，方便放入口袋使用。（圖／記者姚惠茹攝）

ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0從即日起開賣，建議售價為899元。

 ▲首款智慧充電燈效行動電源開賣　華碩ZenPower 10000 QC 3.0快充輕巧款開箱。（圖／華碩提供）

▲華碩ZenPower 10000可以同時為兩台裝置充電。（圖／華碩提供）

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