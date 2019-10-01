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18歲男左胸中彈「緊急手術中」　港警回應「受生命威脅」：令人痛心

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▲▼反送中10.1遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

▲有示威者在「六區開花」行動中中彈。（圖／記者黃彥傑攝）

記者柯振中、黃彥傑／台北–香港 連線報導

香港許多示威者1日響應「六區開花」行動，在多地與警方發生激烈衝突，其中一名18歲的青少年示威者遭港警開槍射擊，導致左胸中彈，目前仍在手術當中。對此，香港警察公共關係科高級警司余鎧均表示，由於港警不斷遭受示威者追打，受到生命威脅，為了保護自己與同仁，不得已之下才開槍射擊。

綜合港媒報導，香港許多示威者1日響應「六區開花」行動，在深水埗、灣仔、荃灣、沙田、黃大仙、屯門及港島等地堆設路障、引火點燃，導致香港多地起火燃燒。

港警為了驅趕示威者，採取「包夾戰術」，出動許多人力，將示威者包圍後壓制、帶回審理。警民激烈衝突不斷，其中一名18歲青少年左胸被子彈打中，距離心臟只有3公分的距離，目前仍在手術當中。

▼港警1日出動的人力比以往高出數倍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼反送中10.1遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

事件發生後，香港警察公共關係科高級警司余鎧均在臉書上指出，暴徒在各地放火破壞，導致多人受傷，甚至有人闖入地鐵站，在月台投擲汽油彈，情勢相當嚴峻。

余鎧均說明，由於街上情況相當緊張，市民應該待在家中，不要外出，如果還在街上，請盡快回家，以免生命受到威脅。

余鎧均提到，荃灣區發生了一起警員開槍事件，起因是因為港警受到示威者追打，生命受到嚴重威脅，為了保護同仁與自身安全，在不得已的情況下，才開槍射擊示威者。

余鎧均說到，她對這起事件感到相當心痛，「警方不願意見到任何人在事件中受傷，實在令人非常痛心，我在這裡再做出警告，要求暴徒要立即停止犯法行為，警方會繼續嚴正執法。」

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▼港警用包夾方式開始抓捕示威者。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

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