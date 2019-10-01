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司機員開過頭偷關ATP險撞車！　台鐵擬懲處9人「司機記大過」

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區間車,火車,台鐵,等車,月台（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵驚爆司機開過站不停，竟自行關ATP倒車，險釀追撞後車事故。（示意圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵8月6日第3231次區間車，司機員經過三塊厝站忘記停車，因擔心被重罰，竟然未通報調度員、行控中心，就自行關閉ATP（列車自動防護系統），退回三塊厝站，所幸後方自強號駛入同一閉塞區間後緊急煞車，沒有任何人員傷亡。台鐵表示，初步判定包含司機員、車長、值班站長、調度員均違反運轉規章事實；機務處處長、轄管機務段段長、副段長、指導主任、指導工務員等主管有督導不周情事，司機員處分最重，建議記一大過，其餘人員建議記過至申誡不等的處分。

為調查事故真相，台鐵局成立「108年8月6日第3231次三塊厝過站不停逕自退行案專案調查小組」，由副局長擔任召集人，總工程司擔任副召集人，外聘專家學者委員4人，內部委員2人組成，已於10月1日召開第一次會議，依證據進行調查並研討改善措施。

請繼續往下閱讀...

台鐵表示，這起事故已主動陳報鐵道局及運安會進行深入調查，將依最後調查報告確認相關人員責任，亦不排除有第二波懲處，還須經過考成會討論後才能定案，將以此案為戒，研提整體改善措施，鼓勵正確通報，重塑安全文化，檢討教育訓練制度並落實執行規章規定，以確保行車安全。

為防範類此事件再次發生，台鐵局已通令各機務段列入9月份段訓訓練內容，針對規章之退行相關規定加強訓練及測驗；再次宣導乘務工作務必遵守ATP使用規定，加強督導考核，違反規定必嚴懲；持續宣導乘務員守則，包含絕對遵守號誌、絕不超速行車、厲行呼喚應答、根絕責任事故；加強運指幹部隨乘列車督導考核工作，落實責任管理，加強風險管控。

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