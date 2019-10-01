反送中示威者左胸遭實彈射擊　總統府呼籲港府開啟對話





▲港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

香港民陣1日原訂舉辦遊行，雖然沒得到港警的不反對通知書，且上訴又失敗，但仍有許多示威者1日響應「六區開花」活動，與警方發生激烈衝突，其中一名青年示威者左胸遭到實彈射擊，當場噴血倒地，引起外界譁然。對此，總統府1日晚間表達強烈遺憾，呼籲香港政府停止鎮壓手段，儘速並誠意開啟社會對話。

綜合港媒報導，香港許多示威者1日響應「六區開花」活動，在深水埗、灣仔、荃灣、沙田、黃大仙、屯門及港島等地與警方發生衝突；港警持續利用口袋戰術包夾示威者。

下午的激烈衝突中，有一名青年遭到警方開槍射擊，導致左邊胸口被子彈打中，倒地後不斷高喊「我心口好痛」，且持續有鮮血流出。救護人員到場後，替中彈青年進行急救，隨後送往瑪嘉烈醫院。

瑪嘉烈醫院指出，青年因為中彈導致氣胸，醫生正在進行插管放氣治療，子彈碎片距離心臟只有3公分的距離。

針對有示威者遭警方開槍，總統府晚間表達強烈遺憾，「事實證明，對渴望民主的人民動用國家暴力，只會讓情勢不斷惡化，最終導致悲劇的發生。我們呼籲香港政府當局，停止鎮壓手段，儘速並誠意開啟社會對話，落實對港人自由民主的嚴肅承諾，以化解不必要的衝突。」

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