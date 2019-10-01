　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南方澳大橋3年前「5項缺失」花1000萬修繕　報告沒提到「纜繩鏽蝕」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者游芳男攝）

▲南方澳大橋坍塌，港務公司稱檢修發現缺失均有確實修繕。（圖／記者游芳男攝）

記者王致凱、游芳男／綜合報導

米塔颱風前腳剛走，宜蘭南方澳大橋1日上午發生坍塌意外，造成多人受傷、失聯，有技師判斷可能是鋼索斷裂導致意外。對此，負責該橋樑維護管理的台灣港務公司表示，2016年已經由縣政府委託科技大學進行檢修，檢測報告中並未提到纜繩鏽蝕的情況。

港務公司晚間發表新聞稿表示，南方澳大橋位於蘇澳港轄區內，是由省府建設基金專案補助、宜蘭縣政府農業局代辦施工，於1996年1日開工興建，1998年完工並驗收完成。

港務公司表示，依據交通部2017年4月公布的資料顯示，全台共有188座危橋有安全疑慮，但南方澳大橋並沒有被列入其中。此外，南方澳大橋均依照《公路橋梁檢測及補強規範》定期辦理巡檢維修，2016年由宜蘭縣政府委由健行科技大學進行檢測，報告內容所發現缺失包含「混凝土裂縫」、「鋼筋鏽蝕」、「落水管老舊」、「伸縮縫待清理」、「AC鋪面坑洞」等，港務公司已確實於2017年至2018年投入約1,000萬元經費辦理修繕，並已於2018年10月全部改善完成。外界提到該橋有纜繩鏽蝕之情形，查縣府檢測報告內容未提及。

據了解，港務公司原本已經編列預算，預計2020年再對南方澳大橋進行檢修維護，未料突然發生坍塌事故。至於2016年後是否還有針對鋼纜或橋樑其他部分進行檢修，港務公司稱，目前還需要調資料確認。

根據交通部頒佈的《公路橋梁檢測及補強規範》，新建橋樑應於完工使用後二年內進行首次定期檢測，爾後定期檢測間隔以2年為原則，若有特別情況，管理機關得視情況調整，但不得超過4年。規範中提到，若有重大事故、災害發生後，或是巡查發現顯著異狀，養護管理機關認為有必要時，可辦理特別檢測。

ET快訊
南方澳大橋拉起2具漁工遺體！同鄉撒冥紙　仍有4人失聯　
中職／恰恰領軍！兄弟8比3擊敗悍將　奪隊史第15次半季冠軍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃議員劉茂群服務處驚傳遭槍擊！警發現0.8cm子彈　調監視器追查

快訊／南方澳大橋拉起第2具遺體！同鄉岸邊撒冥紙…官員進入封鎖線

快訊／南方澳大橋垮拉出屍體！漁工「四肢僵硬」…第一畫面曝光

台南美術館「活春宮」偷拍瘋傳！男女嘿咻遭外流　本人找到了　

南方澳大橋3年前「5項缺失」花1000萬修繕　報告沒提到「纜繩鏽蝕」

2貨車國一林口路段追撞　後車車頭變形凹陷…駕駛卡車內慘死

魏應充在機上？頂新私人專機轉降高雄…本人出面聲明：從未出國

船艙進水斷橋下漁船拖出困難　國軍拖泊船嘗試換角度拖掛

快訊／南方澳大橋崩塌　郭台銘361字祈福「盡全力幫助遇難者家屬」

山老鼠暗夜盜運珍貴林木　「賊星該敗」山區自撞護欄露餡

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

桃議員劉茂群服務處驚傳遭槍擊！警發現0.8cm子彈　調監視器追查

快訊／南方澳大橋拉起第2具遺體！同鄉岸邊撒冥紙…官員進入封鎖線

快訊／南方澳大橋垮拉出屍體！漁工「四肢僵硬」…第一畫面曝光

台南美術館「活春宮」偷拍瘋傳！男女嘿咻遭外流　本人找到了　

南方澳大橋3年前「5項缺失」花1000萬修繕　報告沒提到「纜繩鏽蝕」

2貨車國一林口路段追撞　後車車頭變形凹陷…駕駛卡車內慘死

魏應充在機上？頂新私人專機轉降高雄…本人出面聲明：從未出國

船艙進水斷橋下漁船拖出困難　國軍拖泊船嘗試換角度拖掛

快訊／南方澳大橋崩塌　郭台銘361字祈福「盡全力幫助遇難者家屬」

山老鼠暗夜盜運珍貴林木　「賊星該敗」山區自撞護欄露餡

桃議員劉茂群服務處驚傳遭槍擊！警發現0.8cm子彈　調監視器追查

陳央x盧子杰雙吉他改編《大風吹》 　高音嘶吼飆唱狂起雞皮疙瘩！！

社會熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段..

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲..

台南美術館活春宮　本人找到了

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜..

快訊／南方澳大橋垮拉出屍體！漁..

南方澳「6人受困」漁船中　仍陷..

南方澳大橋斷裂油罐車司機重傷！..

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」..

27歲女護理師闖平交道　左腳踝..

為3000m測驗1日2死　民眾..

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：..

南方澳大橋斷裂　設計、承建單位..

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大..

更多熱門

相關新聞

郭董捐1000萬　蔣月惠：若開收據是節稅

鴻海創辦人郭台銘今天（1日）捐1000萬給宜蘭縣政府，做為協助救災與治療傷者的後續費用。對此屏東縣議員蔣月惠則在臉書表示，郭台銘捐一千萬，若開收據那是可以節稅的。這一則爭議性的發言，引發網友的討論。

蔡英文下5指令：全台老舊橋梁檢測

南方澳大橋塌　郭台銘：盡全力幫助

南方澳大橋坍塌　韓國瑜致電林姿妙：隨時提供援助

全台33年5起斷橋案！一場豪雨「9橋斷裂」

關鍵字：

南方澳大橋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

阿滴突宣布暫停更新：有點嚴重

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

「華城連環」殺人魔承認了：共犯14案件！

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面