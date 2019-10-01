南方澳大橋3年前「5項缺失」花1000萬修繕　報告沒提到「纜繩鏽蝕」

▲南方澳大橋坍塌，港務公司稱檢修發現缺失均有確實修繕。（圖／記者游芳男攝）



記者王致凱、游芳男／綜合報導

米塔颱風前腳剛走，宜蘭南方澳大橋1日上午發生坍塌意外，造成多人受傷、失聯，有技師判斷可能是鋼索斷裂導致意外。對此，負責該橋樑維護管理的台灣港務公司表示，2016年已經由縣政府委託科技大學進行檢修，檢測報告中並未提到纜繩鏽蝕的情況。

港務公司晚間發表新聞稿表示，南方澳大橋位於蘇澳港轄區內，是由省府建設基金專案補助、宜蘭縣政府農業局代辦施工，於1996年1日開工興建，1998年完工並驗收完成。

港務公司表示，依據交通部2017年4月公布的資料顯示，全台共有188座危橋有安全疑慮，但南方澳大橋並沒有被列入其中。此外，南方澳大橋均依照《公路橋梁檢測及補強規範》定期辦理巡檢維修，2016年由宜蘭縣政府委由健行科技大學進行檢測，報告內容所發現缺失包含「混凝土裂縫」、「鋼筋鏽蝕」、「落水管老舊」、「伸縮縫待清理」、「AC鋪面坑洞」等，港務公司已確實於2017年至2018年投入約1,000萬元經費辦理修繕，並已於2018年10月全部改善完成。外界提到該橋有纜繩鏽蝕之情形，查縣府檢測報告內容未提及。

據了解，港務公司原本已經編列預算，預計2020年再對南方澳大橋進行檢修維護，未料突然發生坍塌事故。至於2016年後是否還有針對鋼纜或橋樑其他部分進行檢修，港務公司稱，目前還需要調資料確認。

根據交通部頒佈的《公路橋梁檢測及補強規範》，新建橋樑應於完工使用後二年內進行首次定期檢測，爾後定期檢測間隔以2年為原則，若有特別情況，管理機關得視情況調整，但不得超過4年。規範中提到，若有重大事故、災害發生後，或是巡查發現顯著異狀，養護管理機關認為有必要時，可辦理特別檢測。