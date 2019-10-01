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金融獵豹回歸！　辜仲瑩接任開發資本董事長

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▲▼辜仲瑩。（圖／開發金提供）

▲開發資本新任董事長辜仲瑩（後排右4）。（圖／開發金提供）

記者吳靜君／台北報導

開發金控子公司中華開發資本今（1）日召開董事會，通過金控董事長張家祝辭任資本董事長，並推選中華開發文教基金會董事長辜仲瑩接任開發資本董事長。辜仲瑩曾於2004年至2009年期間擔任開發金控總經理及中華開發工業銀行（中華開發資本前身）董事長，沉潛至今正好10年，這隻金融界的「獵豹」回歸將再度受到市場的關注。

辜仲瑩現任中華開發文教基金會董事長，對於開發金控及中華開發資本的業務相當熟悉，由於他長期專精於金融專業、熟悉併購等，過往具有「獵豹」、「金融獵豹」的美稱，但是開發強調，這次辜仲瑩所接任是開發金旗下的「創投」，並不屬於金融業。

請繼續往下閱讀...

基於辜仲瑩在全球投資的廣大網絡及對趨勢的掌握，開發金將借重辜仲瑩專業經驗，領導中華開發資本現有各項業務，並將對中華開發資本未來的全球布局、策略發展提供具體明確的方向。開發金表示，辜仲瑩擔任中華開發文教基金會董事長多年，亦將借助其經驗，致力推動各項公益專案，以善盡企業社會責任。

中華開發資本自1959年成立以來，積極參與國內各項產業投資，從早期的紡織、石化，到電子與半導體，及近期的民生、生技等，透過投資與產業整合引領台灣產業升級，並協助台灣經濟轉型與發展，成為台灣創投業務開端與最主要的投資機構。

中華開發資本現已轉型為資產管理模式，截至2019年6月，私募股權基金管理資產約431億元，旗下基金包括四檔新台幣基金：文創基金、生醫基金、優勢基金、創新基金；兩檔人民幣基金：華南及華東基金；兩檔美元基金：Asia Partners及Global Opportunities。

另外，因應高齡社會來臨及生醫產業整併浪潮，未來擬深耕生醫及健康照護領域，結合開發金控集團資源，同時藉由專業團隊、全球案源、國際管理經驗，人、網絡、平台三箭齊發，挖掘大中華區生技獨角獸，放眼全球生醫市場。

▼開發金控將借重辜仲瑩的專業經驗，領導中華開發資本現有各項業務。（圖／開發金提供）

▲▼開發金控將借重辜仲瑩先生的專業經驗，領導中華開發資本現有各項業務。（圖／開發金提供）

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