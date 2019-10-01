　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2貨車國一林口路段追撞　後車車頭變形凹陷…駕駛卡車內慘死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲劉姓男子去年11月無照駕車經國道南下桃園龜山路段，疑因行車糾紛逼車又急煞導致後方車輛翻覆，駕駛送醫不治。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲國一北上42.9公里林口路段1日發生死亡車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者柯振中／新北報導

國道一號北上42.9公里林口路段1日發生死亡車禍，50歲的黃姓男子凌晨3點左右駕駛大貨車時，因不明原因追撞邱姓男子駕駛的聯結車，導致受困車內無法動彈。警消3點40分接獲通報，緊急趕往現場，破壞大貨車將黃男救出，但對方已失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，目前仍在進一步調查肇事原因。

經過初步了解，黃男深夜駕駛大貨車從雲林出發，運載冷凍食品送往新北五股，他行經國一北上42.9公里林口路段時，因為不明原因追撞63歲的邱男駕駛的聯結車。由於撞擊力道過大，大貨車車頭嚴重凹陷，導致黃男卡在車內無法脫困。

邱男駕駛的聯結車受到撞擊後，母車與子車當場分離，子車隨後也翻覆倒地。警方接獲邱男報案，緊急趕往現場，使用機具破壞大貨車的車頭，將黃男救出，但黃男當時已失去呼吸心跳。

▼黃男追撞前車，卡在變形的駕駛座中慘死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警消隨後將黃男送往醫院，但搶救後仍不幸身亡。警方指出，進行酒測後，邱男的酒測值為0；黃男抽血檢驗後，也沒有出現酒精反應，目前還在進一步釐清事故原因。

對此，國道警方說明，用路人上路時，應遵守交通規則，行車時要保持安全距離，隨時注意路況，無論前座、後座乘客都要繫安全帶，以免憾事發生。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
南方澳大橋拉起2具漁工遺體！同鄉撒冥紙　仍有4人失聯　
中職／恰恰領軍！兄弟8比3擊敗悍將　奪隊史第15次半季冠軍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃議員劉茂群服務處驚傳遭槍擊！警發現0.8cm子彈　調監視器追查

快訊／南方澳大橋拉起第2具遺體！同鄉岸邊撒冥紙…官員進入封鎖線

快訊／南方澳大橋垮拉出屍體！漁工「四肢僵硬」…第一畫面曝光

台南美術館「活春宮」偷拍瘋傳！男女嘿咻遭外流　本人找到了　

南方澳大橋3年前「5項缺失」花1000萬修繕　報告沒提到「纜繩鏽蝕」

2貨車國一林口路段追撞　後車車頭變形凹陷…駕駛卡車內慘死

魏應充在機上？頂新私人專機轉降高雄…本人出面聲明：從未出國

船艙進水斷橋下漁船拖出困難　國軍拖泊船嘗試換角度拖掛

快訊／南方澳大橋崩塌　郭台銘361字祈福「盡全力幫助遇難者家屬」

山老鼠暗夜盜運珍貴林木　「賊星該敗」山區自撞護欄露餡

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

桃議員劉茂群服務處驚傳遭槍擊！警發現0.8cm子彈　調監視器追查

快訊／南方澳大橋拉起第2具遺體！同鄉岸邊撒冥紙…官員進入封鎖線

快訊／南方澳大橋垮拉出屍體！漁工「四肢僵硬」…第一畫面曝光

台南美術館「活春宮」偷拍瘋傳！男女嘿咻遭外流　本人找到了　

南方澳大橋3年前「5項缺失」花1000萬修繕　報告沒提到「纜繩鏽蝕」

2貨車國一林口路段追撞　後車車頭變形凹陷…駕駛卡車內慘死

魏應充在機上？頂新私人專機轉降高雄…本人出面聲明：從未出國

船艙進水斷橋下漁船拖出困難　國軍拖泊船嘗試換角度拖掛

快訊／南方澳大橋崩塌　郭台銘361字祈福「盡全力幫助遇難者家屬」

山老鼠暗夜盜運珍貴林木　「賊星該敗」山區自撞護欄露餡

美到認不出！沈月時裝周「瀏海後梳」全黑look超殺　酸民改口：真的好看

桃議員劉茂群服務處驚傳遭槍擊！警發現0.8cm子彈　調監視器追查

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段..

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲..

台南美術館活春宮　本人找到了

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜..

快訊／南方澳大橋垮拉出屍體！漁..

南方澳「6人受困」漁船中　仍陷..

南方澳大橋斷裂油罐車司機重傷！..

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」..

27歲女護理師闖平交道　左腳踝..

為3000m測驗1日2死　民眾..

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：..

南方澳大橋斷裂　設計、承建單位..

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大..

更多熱門

相關新聞

台中2聯結車追撞！還是同一家公司

台中市清水區中清路9段，10日近午時發生一起聯結車追撞意外。32歲董姓聯結車駕駛疑似因煞車失靈，失控撞向前方另一台聯結車，猛烈撞擊力道造成車頭毀損嚴重，2車屬同一家公司，董男受傷送醫治療幸無大礙，經酒測後並無酒駕，詳細肇事原因正釐清調查中。

他過馬路突變燈…竟捲入大貨車下遭壓傷

鳳鼻隧道連環車禍　4車撞成一團1駕駛亡

遭右轉大貨車捲入　女騎士一動作逃死劫

司機國道逼車　慘判2月再賠6萬

關鍵字：

國道一號林口路段大貨車聯結車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

台南美術館活春宮　本人找到了

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

阿滴突宣布暫停更新：有點嚴重

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

「華城連環」殺人魔承認了：共犯14案件！

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面