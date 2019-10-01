2貨車國一林口路段追撞　後車車頭變形凹陷…駕駛卡車內慘死

▲國一北上42.9公里林口路段1日發生死亡車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者柯振中／新北報導

國道一號北上42.9公里林口路段1日發生死亡車禍，50歲的黃姓男子凌晨3點左右駕駛大貨車時，因不明原因追撞邱姓男子駕駛的聯結車，導致受困車內無法動彈。警消3點40分接獲通報，緊急趕往現場，破壞大貨車將黃男救出，但對方已失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治，目前仍在進一步調查肇事原因。

經過初步了解，黃男深夜駕駛大貨車從雲林出發，運載冷凍食品送往新北五股，他行經國一北上42.9公里林口路段時，因為不明原因追撞63歲的邱男駕駛的聯結車。由於撞擊力道過大，大貨車車頭嚴重凹陷，導致黃男卡在車內無法脫困。

邱男駕駛的聯結車受到撞擊後，母車與子車當場分離，子車隨後也翻覆倒地。警方接獲邱男報案，緊急趕往現場，使用機具破壞大貨車的車頭，將黃男救出，但黃男當時已失去呼吸心跳。

▼黃男追撞前車，卡在變形的駕駛座中慘死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



警消隨後將黃男送往醫院，但搶救後仍不幸身亡。警方指出，進行酒測後，邱男的酒測值為0；黃男抽血檢驗後，也沒有出現酒精反應，目前還在進一步釐清事故原因。

對此，國道警方說明，用路人上路時，應遵守交通規則，行車時要保持安全距離，隨時注意路況，無論前座、後座乘客都要繫安全帶，以免憾事發生。

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