「揮長劍闖入」瘋狂砍殺！　芬蘭校園攻擊1死9傷

▲芬蘭發生校園攻擊事件，已造成1死9傷。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

芬蘭東部城市庫奧皮奧（Kuopio）1日發生校園攻擊事件，一名凶嫌傳持劍砍殺多人，造成1人死亡、9人受傷，其中2人傷勢嚴重。凶嫌隨後被警員開槍制伏，警方並未公布其作案動機，詳細案情仍有待調查。

根據《赫爾辛基時報》報導，事件發生地點當地Savon Ammattiopisto職業學校校園內，校園位置設立在購物中心內部。警方最初通報有3人受傷，隨後數字增加至10人受傷，其中包括被警員開槍制伏的凶嫌。

警方目前確認凶嫌為單獨犯案，沒有其他共犯的跡象。有目擊者稍早前提到，凶嫌使用的武器是一把類似長刀或長劍的長型利刃。

另據英國廣播公司（BBC）報導，警方表稱「在校園內發現一具遺體。傷者都已經被送往庫奧皮奧大學附屬醫院，院內已經啟動重大災害警報。」

芬蘭總理林內（Antti Rinne）表示，校園攻擊事件「令人震驚，完全不能接受」。教育部長安德森則說，每一位年輕人都有安全上學的權利，不應該擔心遭遇暴力威脅。

芬蘭向來被視為相對安全的國家，2017年整年僅發生73起兇殺案，但境內擁有槍枝的人口數眾多。2008年間曾發生一起大規模槍擊悲劇，一名22歲槍手在考哈約基（Kauhajoki）槍殺10人後飲彈自盡。