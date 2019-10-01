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幕後／蔡英文建置自動化「救災SOP」已成熟　1小時內軍警消到位

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▲▼總統蔡英文下午前往現場勘災。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文下午前往現場勘災。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

南方澳跨海大橋1日上午倒塌，政府各單位迅速到位，攤開時間序，從9時30分坍塌，短短1小時內，海巡、警消、空勤總隊、國軍都可陸續就位。黨政高層表示，在總統蔡英文主政下，救災的SOP已經建置，相關單位在事發後，全數自動化到位，並隨時通報更新訊息給總統。

過去每逢天災或重大災難發生時，「勘災政治學」成為政治人物的重要課題；但是總統到場勘災，時常幫不上太多忙，卻又造成現場救災人員更多麻煩，最後淪為作秀。因此，黨政人士表示，在蔡英文上任後調整模式，與其親自上第一線，卻無法幫忙救災，倒不如建置「救災SOP」，將各單位進行整合。

從蔡英文上任以來，歷經幾次災難事件，這個「救災SOP」已經成熟，從本次南方澳跨海大橋坍塌事件就可看出效果。黨政人士表示，攤開從大橋從9時30分坍塌後，政府工作時間序就很清楚。

首先，南方澳大橋於9時30分坍塌，海巡單位在5分鐘內火速抵達現場，而警消單位也在9時40分陸續抵達；接著空勤總隊直昇機也在9時45分抵達現場勘災，而在國軍方面，海軍蘇澳支部指揮官也於10點整親自抵達現場。黨政人士說，言下之意，在30分鐘內，軍警消都已經有人員抵達現場，並展開初步場勘、了解狀況，以及初步可以營救的工作等，其中最重要的是評估所需救災能量、載具，先行回報通知相關單位。

隨後，在了解所需救災能量與工具時，相關單位也隨即展開動作。陸軍聯絡官於10時30分抵達現場，並且海軍水下大隊在10時45分，就已經準備就緒開始作業；10時52分時，海軍水下大隊基隆分隊，也抵達現場支援；國軍53工兵群則於11時05分抵達，已經準備好M3浮橋車，連航陸UH60Ｍ也抵達現場協助勘查工作，而海軍中正基地大樓也已經準備好床位。

黨政人士說，接著則是成立指揮所，以方便後續的作業，陸軍則於11時20分，完成前進指揮所的開設；言下之意，在短短2小時內，不僅勘查、營救工作都是滾動式展開，指揮所也都設立，以便後續針對本次災情，整合各單位能量。另一方面，蔡英文下午親自抵達宜蘭現場勘災，除了了解救災情形之外，其中重要一環，就是再次審視「救災SOP」的建置是否有需加強之處，以利後續調整改進。

▼蔡英文建置「救災SOP」，各單位在短時間內迅速就位。（圖／吳濬彥臉書）

▲▼蔡英文建置「救災SOP」，各單位在短時間內迅速就位。（圖／吳濬彥臉書）

至於訊息的回報方面，蔡英文第一時間受訪指出，是「油罐車失火造成」，引起網路上討論；不過，相關人士指出，通報系統也有縱向與橫向的聯繫，並且是滾動式通報，隨時更新最新訊息。

對此，內政部長徐國勇也已經指出，他一早接到訊息，便立即趕往宜蘭了解狀況。而他在途中也向蔡英文報告即時狀況，讓蔡英文即時掌握資訊，也報告他已請求指派國軍的水下搜救大隊來協助搜救，對方則立即指示國軍全力支援救災。

徐國勇說，因為所有的訊息都是依救難現場的狀況，而隨時地更新進度及更新最新訊息，所以在第一時間，他先向蔡英文報告的訊息，是依救難現場所回報的狀況，是橋上有油罐車失火造成橋面斷裂。但後來看完完整影片後，釐清是跨海大橋先崩塌，而油罐車墜落後隨即失火。此外，也因一開始搜救訊息的混亂，導致送醫人數與最後訊息不一致的情形，因為後來水下搜救大隊加入，才發現水面下還有被壓著的船隻及可能還有6人受困於漁船中。

▼宜蘭南方澳斷！橋蔡英文總統聽完簡報後勘察事故現場並下達5點指示。（圖／記者游芳男攝）

▲▼宜蘭南方澳斷！橋蔡英文總統聽完簡報後勘察事故現場並下達5點指示。（圖／記者游芳男攝）

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