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南方澳跨海大橋已完工21年…蔡英文下5個指令：進行全台老舊橋梁檢測

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▲▼總統蔡英文下午前往現場勘災。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文下午前往宜蘭南方澳跨海大橋現場勘災。（圖／蔡英文臉書）

記者袁茵／綜合報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，造成至少20人受傷，引起引起各界譁然。由於南方澳跨海大橋已完工21年，是比較老舊的橋，總統蔡英文便下達5個指令，其中包括要進行全國老舊橋梁檢測。

南方澳跨海大橋坍塌後，柯志恩在立院質詢時提出，監察院今年2月才針對全台橋梁的維護提出糾正，沒有特定苛責機制、評鑑結果不完整，要求交通部、內政部改善，交通部當時也根據監察院的糾正，表示會健全資訊系統，並在網站上公布橋樑評鑑結果，經過8個月了有做到嗎？

▲▼立法院院會蘇貞昌施政總質詢 交通部長王國材 國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇貞昌、嚴德發、王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部次長王國材表示，這些交通部都有在做，將全台所有老舊橋樑納入管理系統，今天坍塌的橋已興建21年，是比較老舊，目前公務總局已到現場協助，也承諾會加強全國橋梁檢修。

柯志恩接著指出，105年度，縣市政府橋樑整體檢測率目前已達百分之百，「整體維修率」從66.1%上升到75.4%，但仍有南投、彰化、雲林、花蓮等縣市政府的橋樑維修率偏低，「剩下的24％怎麼辦？發生坍塌事件的宜蘭也不在改善的優先範疇內。」

蘇貞昌回應，事故發生的原因除了現場救人外，一定會查究原因；王國材則說，交通部做法是比較危險的先去做。但柯志恩仍呼籲，南方澳跨海大橋不被列為危險等級，現在都斷掉了，其他的橋樑大家都開始在擔心，要求維修、檢測率務必做到百分之百。

▲▼宜蘭南方澳斷！橋蔡英文總統聽完簡報後勘察事故現場並下達5點指示。（圖／記者游芳男攝）

▲蔡英文。（圖／記者游芳男攝）

而總統蔡英文也在1日晚間下達5個指令，並且透過臉書宣達內容，第一是「救災第一」，請國軍、警消、交通部、衛福部及各相關單位動員最大力量，全力協助宜蘭縣政府，加速人員搜救作業。也要全力救治傷患，慰問部分則以最大限度從優辦理。

蔡英文說，第二，要做漁民最大後盾，針對漁船進出作業受到影響，請交通部盡快排除障礙、清理航道，漁民朋友因為事故造成的作業損失，也請農委會依照實際狀況和相關規定，從優進行補償。第三是進行完整事故調查，針對事故發生原因，交通部及相關單位將進行完整調查，務必找出真實原因，任何單位都不能迴避應有責任。

蔡英文指出，第四是進行老舊橋梁檢測，要求相關單位協助地方政府，進行全國老舊橋梁檢測，確保安全無虞。第五則是要協助外籍漁工，受傷的外籍漁工，會請外交部儘快與該國駐台代表聯絡，也請漁業署、勞動部給予外籍漁工完整的協助，包括家屬來台事宜。

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