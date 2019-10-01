「保單活化」5年來轉換不到5,000件　壽險換成醫療險最多

▲根據統計，截至今年第2季，保單活化累計轉換件數達4,691件，轉換金額達15億7,696萬元。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會5年前開辦「保單活化」，鼓勵民眾將傳統壽險的死亡保價金，轉換成醫療險、長照險或年金險。金管會保險局今（1）日公布最新統計，截至今年第2季，累計轉換件數達4,691件，轉換金額達15億7,696萬元，無論件數和金額增幅僅不到1%，顯見推廣效果不佳。

為因應高齡化社會，金管會保險局2014年8月開辦「保單活化」已屆滿5年，可將現有終身壽險轉換為醫療險、長照險或年金險，不過推出後效果不彰，因此目前正研議從降低保費、放寬轉換為實物給付保單及適格年金機制方向等3方向放寬，以提高民眾保單活化意願。

根據金管會保險局統計，截至今年第2季，有9家保險公司開辦保單活化，累計申請轉換件數為4,691件、申請轉換金額達15億7,696萬元，相較於去年底的4,657件、15億6,429萬元，件數和金額增幅依序為0.73%、0.8%，顯示民眾轉換意願並不高。

外界關注民眾最常轉換的險種為何，統計指出，醫療險以轉換件數達3,923件、轉換金額達12億1,000餘萬元奪下冠軍寶座；再者是長照險，轉換件數達424件、轉換金額達1億8,900餘萬元；排名第三的是年金險，轉換件數達344件、轉換金額達1億7,000餘萬元。

此外，推廣保單活化成效最好的前5大保險公司，依序為新光、國泰、富邦、南山、台銀，其餘4家業者則是台壽、中壽、三商美邦、宏泰人壽。