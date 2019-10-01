南方澳大橋坍塌　韓國瑜致電林姿妙：隨時提供宜蘭援助！





▲南方澳跨海大橋崩塌空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

記者羅婉庭／台北報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日發生斷橋意外，瞬間崩塌的景象震驚全台，對此，高雄市長韓國瑜立刻透過幕僚，了解坍塌狀況與搜救情形，也致電給宜蘭縣長林姿妙，表達關切以及隨時願意提供援助的心意。

韓國瑜競選辦公室指出，目前已有民眾死傷情形發生，辛苦的軍警消已全力投入搜救，把握救援與送醫的黃金時刻，也懇請民眾不要到現場圍觀，以免造成救援的不便或自身危險發生。韓國瑜也以高雄市長身份，指示幕僚務必掌握本次災情，並適時提供援助。

韓競辦認為，馳援不分遠近，現在一切以搶救人命為優先，並向身在前線救援的所有人員致敬。在斷橋責任尚未釐清前，請民眾先不做任何批評，聚焦於目前救人救災行動中。

▲南方澳跨海大橋崩塌空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲南方澳遭壓毀漁船。（圖／記者張君豪攝）

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