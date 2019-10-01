快訊／南方澳大橋崩塌　郭台銘361字祈福「盡全力幫助遇難者家屬」

▲郭台銘發文，為宜蘭南方澳大橋崩塌事故遇難者祈福。（圖／翻攝自郭台銘臉書）



記者王致凱／綜合報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生坍塌意外，造成多人受傷失蹤。鴻海集團創辦人郭台銘晚間在臉書貼出文章，為所有受災者祈福，同時對所有參與救災的醫護、警消和國軍獻上感謝之意。

以下為郭台銘臉書全文：

今日南方澳大橋轟然倒塌的那幕，相信許多人與我一樣，除了震撼更是揪心。我在第一時間透過永齡基金會表達對傷者的慰問，更為所有受災的民眾祈福。也感謝所有參與救災的醫護、警消人員、及國軍弟兄，謝謝你們在臺灣遭逢災難之時，挺身而出站在第一線守護大家。

根據交通部《公路橋梁設計規範》，公路橋梁設計年限不小於50年，1998年才開通的南方澳大橋，並不能算是老舊。維護人民行的安全，政府責無旁貸，希望政府的專案小組能盡快完成調查，給國人一個交代，確認南方澳大橋的坍塌是否有人為疏失或缺乏妥善養護，並對全台所有實施相關工法或建置條件相似的橋樑進行全面檢修，確保相同的憾事不再發生！

對於今日事件當中不幸罹難者的遭遇，相信國人同胞都感同身受，讓我們一起向罹難者的家屬表達最深的哀悼之意，也盡全力幫助遇難者家屬的需要。大難來時，我們無暇也更毋須區分彼此。

願臺灣平安。