「願災難不再發生」　郭台銘暖捐1千萬：盡全力幫南方澳遇難者家屬

▲郭台銘談南方澳大橋倒塌事件。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

記者黃巈禾／綜合報導

對於宜蘭南方澳跨海大橋1日發生倒塌意外，鴻海集團創辦人郭台銘捐款1千萬給宜蘭縣政府，身為宜蘭子弟的夏普社長戴正吳也捐了1百萬。郭台銘晚間透過臉書表示，希望政府的專案小組能盡快完成調查，給國人一個交代，並確保相同的憾事不再發生。

郭台銘表示，南方澳大橋轟然倒塌的那幕，相信許多人與他一樣，除了震撼更是揪心，他在第一時間透過永齡基金會表達對傷者的慰問，更為所有受災的民眾祈福，也感謝所有參與救災的醫護、警消人員、及國軍弟兄在台灣遭逢災難之時，挺身而出站在第一線守護大家。





▲南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

郭台銘指出，根據交通部《公路橋梁設計規範》，公路橋梁設計年限不小於50年，1998年才開通的南方澳大橋，並不能算是老舊，維護人民行的安全，政府責無旁貸，希望政府的專案小組能盡快完成調查，給國人一個交代，確認南方澳大橋的坍塌是否有人為疏失或缺乏妥善養護，並對全台所有實施相關工法或建置條件相似的橋樑進行全面檢修，確保相同的憾事不再發生。

郭台銘提到，對於今日事件當中不幸罹難者的遭遇，相信國人同胞都感同身受，「讓我們一起向罹難者的家屬表達最深的哀悼之意，也盡全力幫助遇難者家屬的需要。大難來時，我們無暇也更毋須區分彼此。願台灣平安。」