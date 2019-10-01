台灣人壽響應再生能源政策　最多加碼15億投資星耀能源

▲台灣人壽今天董事會通過，參與星耀能源的現金增資案，最多不超過15億元。（圖／台灣人壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

為響應政府推動再生能源政策，台灣人壽今（1）日董事會通過將按原持股比例30%，參與星耀能源公司的現金增資案，最多不超過15億元，加計2018年以前投入的金額，累計對星耀能源投資總額將達24億元。

政府積極推動再生能源政策，對於相關法令的修訂以及透過各項配套措施，鼓勵民間企業不論是投資興建或者採購綠電等方式投入再生能源領域。

台灣人壽為響應政府推動再生能源，這次參與現金增資，是以投資興建國內太陽能電站為主的星耀能源，即著眼於支持政府鼓勵長期資金投入至再生能源領域。此外，透過投資穩定收益標的，也有助於保障保戶的長期權益。

星耀能源由台灣人壽在2017年與國內產業型公司及國內大型壽險公司共同合資設立，百分百投資在國內太陽能電站為主的控股公司。星耀能源自成立以來，委由專業的團隊進行案場開發、規劃設計及併網發電後的營運維護等事項，而旗下的電站，包括有屋頂型、水面型與地面型太陽能電站，目前已開始為該公司的股東創造收益。

星耀能源發展至今，在國內太陽能領域已具規模，因此評估目前開發及建置中的案量，擬規劃辦理現金增資50億元。台灣人壽獲董事會同意繼續參與星耀能源的現金增資，持續為發展再生能源貢獻心力，也為股東及保戶創造長期穩定收益。