郭台銘捐1000萬救災斷橋事件　蔣月惠：若開收據「那是節稅」非捐款

▲蔣月惠臉書稱郭台銘捐款斷橋事件為節稅，引發網友的討論。（圖／資料照／記者林敬旻攝／翻攝自蔣月惠臉書）



記者林彥臣／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘今天（1日）捐1000萬給宜蘭縣政府，做為協助救災與治療傷者的後續費用。對此屏東縣議員蔣月惠則在臉書表示，郭台銘捐一千萬，若開收據那是可以節稅的。這一則爭議性的發言，引發網友的討論。

郭台銘1日下午以永齡慈善社會福利事業基金會捐助宜蘭縣政府新台幣1000萬元，做為政府救災及傷者後續醫療、安置、生活扶持之用，期盼能為救災及協助傷者家庭減輕負擔。郭台銘表示，除了要先對傷者表達關心慰問之意，也祈求仍受困的民眾能儘速脫困，並向正在現場協助救護救災的醫療及警消人員、國軍弟兄等致謝，感恩他們在台灣受災難之時，永遠挺身而出站上第一線。

▲宜蘭南方澳跨海大橋斷裂。（圖／記者宋良義攝）



蔣月惠在臉書上則發文表示，南方澳大橋坍塌，郭台銘捐一千萬，若開收據， 那不叫捐款，那是可以節稅的，只是他該繳的稅，主動拿來支援南方澳大橋。

▲蔣月惠臉書稱郭台銘捐款斷橋事件為節稅，引發網友的討論。（圖／翻攝自蔣月惠臉書）



網友在蔣月惠的臉書回應表示，「連捐款都可以嘴，你是不需要別人捐款給羅騰園喔」、「不是捐1000萬元就節稅1000萬元啊~這樣批評他人的善心真的不好！」、「不管節稅與否……捐錢助人就是事實……何必扭曲，唉」、「捐款開不開收據都是個人問題，但是至少都是做善事的一種，懂嗎」、「我也不喜歡郭，但議員你這次發言真的失當」。

不過蔣月惠也在貼文下的留言澄清，「企業家或者是政治人物 ，對任何公共事務，都應該應盡的社會責任。我只是表達我的想法，沒有誣衊郭董的捐款善意」。